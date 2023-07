Emergenza aeroporto: ecco i voli domenicali da Comiso. Disagi per raggiungere Trapani

Un volo per Casablanca, schedulato all’1,10 della notte, ma partito in leggero ritardo, ha aperto la settima giornata di emergenza nell’aeroporto di Comiso. Il volo della compagnia Air Arabia è il primo di domenica 23 luglio nello scalo del Pio la Torre.

Sono ventidue i voli della giornata di domenica, qualcuno i n meno rispetto agli ultimi giorni per con sentire allo scalo di funzionare senza troppi disagi, sia pure oltre le proprie possibilità reali.

L’aerostazione ha dimensioni limitate e i ritardi che si accumulano nei voli costringono i passeggeri a stazionare oltre il dovuto all’interno dell’aerostazione.

La giornata domenicale è proseguita con il volo di Wizzair che è partito alle 6,25 in direzione di Verona e con il volo di Aeroitalia per Bergamo alle 7 del mattino, quest’ultimo uno di quelli già programmati a Comiso. Al mattino si prosegue con i voli Easyjet per Torino, Volotea per Ancona, Wizzair per Torino, Aeroitalia per Bergamo, Danish Air Transport per Pantelleria e per Lampedusa.

Nel pomeriggio di oggi si prosegue con Easyjet per Milano Malpensa e Napoli, mentre il volo Wizzair delle 16.05 arriva dall’aeroporto di Santorini, in Grecia e riparte 35 minuti dopo per Malta.

Si prosegue con i voli ìeasyjet per Malpensa, Aeroitalia per Bergamo, Wizzair per Milano Linate e Easyjet per Malpensa. Ancora Wizzair vola pe rMalta e alle 10,10 è in programma un altro volo DAT per Lampedusa. Ci sono ancora Easyjet per Napoli, Aeroitalia per Roma Fiumicino e Wizzair per Mykonos, nell’isola greca omonima.

Dopo la mezzanotte, tocca ancora alla compagnia Air Arabia per Casablanca.

Altri voli si aggiungono nel corso della giornata, spesso con una programmazione dell’ultima ora.

Nuovi gazebo montati dalla Protezione civile

Intanto, a lenire i disagi di chi staziona all’esterno ci sono i nuovi gazebo montati dalla protezione civile che distribuisce ai passeggeri bottigliette di acqua fresca.

I pullman navetta organizzati dalle compagnie continuano a percorrere la strada da e per Catania, trasportando i passeggeri. Alcuni passeggeri lamentano disagi, che sono però ben maggiori a Palermo e Trapani. In quest’ultima città alcuni voli sono programmati senza che le compagnie garantiscano il trasporto e questo crea forti disagi per chi deve raggiungere l’altra estremità dell’isola prima di imbarcarsi.

I passeggeri talvolta sono costretti a farlo con mezzi propri o con trasporto pubblico che non ha collegamenti diretti e che costringe anche a fare scalo a Palermo. C’è chi, a causa di questo, è costretto a viaggiare anche nella notte per poter partire al mattino. La Sicilia sta vivendo un momento difficile e alcuni vacanzieri hanno annullato il loro arrivo nelle strutture turistiche. Si tratta di pochi casi.