Emanuele Occhipinti nuovo presidente della Consulta Giovanile di Ragusa
25 Ott 2025 11:02
La Consulta Giovanile del Comune di Ragusa ha un nuovo presidente: è Emanuele Occhipinti, eletto a prima votazione come rappresentante del sindacato FLP e in quota Fratelli d’Italia – Gioventù Nazionale.
Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato eletto Federico Martorana, esponente dei Giovani Democratici, movimento giovanile del Partito Democratico.
L’elezione segna l’avvio di una nuova fase di rilancio e partecipazione per l’organo consultivo comunale, con l’obiettivo di restituire ai giovani voce e protagonismo nella vita pubblica cittadina.
«Immagino una Consulta indipendente ma aperta alla collaborazione – afferma Occhipinti – capace di unire idee, energie e competenze per costruire progetti veri, concreti e misurabili. La partecipazione giovanile deve tradursi in azioni, non restare un concetto astratto».
Il nuovo presidente punta a trasformare la Consulta in un luogo di dialogo costruttivo e continuo tra giovani, istituzioni, associazioni e territorio.
Tra le priorità indicate da Occhipinti figurano scuola, ambiente, sport, cultura e politiche giovanili.
