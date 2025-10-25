Emanuele Occhipinti nuovo presidente della Consulta Giovanile di Ragusa

La Consulta Giovanile del Comune di Ragusa ha un nuovo presidente: è Emanuele Occhipinti, eletto a prima votazione come rappresentante del sindacato FLP e in quota Fratelli d’Italia – Gioventù Nazionale.

Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato eletto Federico Martorana, esponente dei Giovani Democratici, movimento giovanile del Partito Democratico.

L’elezione segna l’avvio di una nuova fase di rilancio e partecipazione per l’organo consultivo comunale, con l’obiettivo di restituire ai giovani voce e protagonismo nella vita pubblica cittadina.

«Immagino una Consulta indipendente ma aperta alla collaborazione – afferma Occhipinti – capace di unire idee, energie e competenze per costruire progetti veri, concreti e misurabili. La partecipazione giovanile deve tradursi in azioni, non restare un concetto astratto».

Il nuovo presidente punta a trasformare la Consulta in un luogo di dialogo costruttivo e continuo tra giovani, istituzioni, associazioni e territorio.

Tra le priorità indicate da Occhipinti figurano scuola, ambiente, sport, cultura e politiche giovanili.

