Elezioni comunali a Scicli: spunta il nome che può cambiare la partita

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Il nome è venuto fuori dall’assemblea del Partito Democratico che ieri si è riunita per fare il punto sul percorso che porterà alle elezioni amministrative del 2027. Incontri fra Segreteria, retta in maniera attenta da un giovane Marco Causarano che sta dando dimostrazione di grande impegno e pacatezza, ed iscritti. Ma anche con forze politiche, movimenti civici, associazioni e realtà della società civile che guardano alla costruzione di progetto progressista ed inclusivo.

Al centro del progetto i cittadini, i loro bisogni, le loro aspettative per il futuro

“Da questo confronto è emersa una necessità comune: esserci e lavorare per restituire alla città una visione politica e amministrativa capace di affrontare le questioni sociali, tutelare il territorio e, allo stesso tempo, promuovere sviluppo economico e nuove opportunità – spiega la segreteria del Pd – in questo percorso, un elemento è emerso con particolare chiarezza: il nome di Caterina Riccotti è ricorso più volte negli incontri con le realtà civiche e della società civile, come figura capace di unire sensibilità diverse e contribuire a federare un campo progressista ampio e plurale. Quella di Caterina Riccotti è una disponibilità maturata dal basso, a partire da un’indicazione diffusa emersa nel confronto con il territorio. Non, dunque, una candidatura calata dall’alto, ma una proposta nata dall’incontro tra un percorso politico e civico e la disponibilità personale a mettere esperienza e competenze al servizio della città”.

Si parla della costruzione di una coalizione larga, libera, forte e aperta

“Il nome messo a disposizione dal PD non rappresenta un punto di arrivo, ma un passaggio all’interno di un percorso che vogliamo continuare a costruire insieme. Sarà la coalizione a definire, attraverso il confronto, metodo e modalità dei prossimi passi, senza escludere, laddove vi siano le condizioni e una volontà condivisa, anche il ricorso a eventuali primarie di coalizione – prosegue il partito – l’obiettivo è costruire una coalizione ampia e progressista capace non soltanto di vincere una competizione elettorale, ma di restituire a Scicli una visione, un progetto e una prospettiva: una città che sappia prendersi cura delle persone e del territorio e, allo stesso tempo, creare sviluppo, opportunità e futuro”.

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