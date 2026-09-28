Un secolo di vita e una grande festa: Rosaria Gangi ha spento 100 candeline a Modica

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Cento anni e ancora tanta voglia di sorridere. È un compleanno davvero speciale quello festeggiato da Rosaria Gangi, che ha raggiunto l’importante traguardo del secolo di vita circondata dall’affetto della sua famiglia. Catanese di nascita, Rosaria è ormai profondamente legata a Modica, dove ha trascorso una parte significativa della sua vita e dove i familiari hanno voluto organizzare una giornata tutta per lei.

La festa si è svolta nella casa dei nipoti Sara, Grazia, Marcello e Gianni, nelle campagne modicane, riunendo attorno alla festeggiata figli, nipoti e pronipoti. Un’occasione per ripercorrere attraverso i ricordi una lunga storia personale, fatta di affetti, cambiamenti e momenti condivisi. Rosaria, vedova da alcuni anni, ha conservato un carattere vivace e ironico che anche nel giorno dei suoi cento anni non ha lasciato spazio alla malinconia. Tra una battuta e un sorriso, ha accolto gli auguri dei suoi cari, vivendo con emozione una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria della famiglia.

Una festa semplice e familiare, ma proprio per questo ancora più significativa, con diverse generazioni riunite attorno alla donna che rappresenta un punto di riferimento per tutta la famiglia. Cento anni vissuti attraversando epoche e cambiamenti, celebrati con lo stesso ingrediente che probabilmente ha accompagnato il suo lungo cammino: la presenza delle persone care. E dopo le cento candeline, l’attenzione è già rivolta al prossimo traguardo: quello dei 101 anni.

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