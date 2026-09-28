All’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria è operativo il nuovo servizio di Chirurgia Vascolare interventistica, un’importante novità per l’offerta sanitaria dell’ASP di Ragusa che permette di eseguire direttamente in provincia procedure vascolari complesse finora potenzialmente legate al trasferimento dei pazienti a Catania. Il servizio, promosso dal responsabile della Divisione di Chirurgia Vascolare, dott. Andrea Li Destri, […]
Un secolo di vita e una grande festa: Rosaria Gangi ha spento 100 candeline a Modica
28 Set 2026 11:00
Cento anni e ancora tanta voglia di sorridere. È un compleanno davvero speciale quello festeggiato da Rosaria Gangi, che ha raggiunto l’importante traguardo del secolo di vita circondata dall’affetto della sua famiglia. Catanese di nascita, Rosaria è ormai profondamente legata a Modica, dove ha trascorso una parte significativa della sua vita e dove i familiari hanno voluto organizzare una giornata tutta per lei.
La festa si è svolta nella casa dei nipoti Sara, Grazia, Marcello e Gianni, nelle campagne modicane, riunendo attorno alla festeggiata figli, nipoti e pronipoti. Un’occasione per ripercorrere attraverso i ricordi una lunga storia personale, fatta di affetti, cambiamenti e momenti condivisi. Rosaria, vedova da alcuni anni, ha conservato un carattere vivace e ironico che anche nel giorno dei suoi cento anni non ha lasciato spazio alla malinconia. Tra una battuta e un sorriso, ha accolto gli auguri dei suoi cari, vivendo con emozione una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria della famiglia.
Una festa semplice e familiare, ma proprio per questo ancora più significativa, con diverse generazioni riunite attorno alla donna che rappresenta un punto di riferimento per tutta la famiglia. Cento anni vissuti attraversando epoche e cambiamenti, celebrati con lo stesso ingrediente che probabilmente ha accompagnato il suo lungo cammino: la presenza delle persone care. E dopo le cento candeline, l’attenzione è già rivolta al prossimo traguardo: quello dei 101 anni.
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