Eco-Schools, quarta Bandiera Verde per Modica: il plesso De Amicis entra nella rete internazionale

Un traguardo che premia la scuola e rafforza l’identità sostenibile dell’intera città. Il plesso De Amicis di Modica Alta, appartenente all’Istituto Comprensivo Carlo Amore, ha ottenuto la Bandiera Verde Eco-Schools, prestigioso riconoscimento internazionale che certifica l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella diffusione delle buone pratiche di sostenibilità.

La cerimonia di consegna si è trasformata in una vera e propria festa, a coronamento di un percorso educativo lungo, condiviso e partecipato, che ha coinvolto attivamente alunni, docenti, personale scolastico e famiglie. Un lavoro corale che ha permesso alla scuola di entrare ufficialmente nella rete Eco-Schools, uno dei programmi di educazione ambientale più diffusi e riconosciuti a livello mondiale.

Quarta Bandiera Verde per Modica

«Con questo risultato il De Amicis diventa la quarta scuola di Modica a ottenere la Bandiera Verde», ha sottolineato il sindaco Maria Monisteri, evidenziando come il riconoscimento confermi l’attenzione crescente del territorio verso i temi della tutela ambientale, della sostenibilità e dell’educazione civica.

Un successo che non nasce per caso, ma che è frutto di una stretta collaborazione tra scuola e amministrazione comunale, elemento ritenuto fondamentale per costruire una cittadinanza sempre più consapevole e responsabile.

Il ruolo del Comune e dell’assessorato all’Ecologia

Determinante il contributo del Comune di Modica, che ha accompagnato la scuola in questo percorso virtuoso attraverso il lavoro dell’Ufficio Ecologia e il costante supporto dell’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro. L’amministrazione ha sostenuto le attività progettuali, promuovendo iniziative di sensibilizzazione ambientale e affiancando la comunità scolastica nella diffusione di una cultura del rispetto dell’ambiente e del territorio.

Il progetto Eco-Schools ha puntato su azioni semplici ma concrete, inserite nella quotidianità scolastica: dalla raccolta differenziata al risparmio energetico, dall’attenzione agli sprechi all’educazione alla sostenibilità. La scuola si è così trasformata in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, capace di rendere i più piccoli protagonisti consapevoli del cambiamento.

Un punto di partenza, non di arrivo

Durante la cerimonia, l’assessore Cannizzaro ha ribadito come la Bandiera Verde rappresenti non un traguardo finale, ma l’inizio di un impegno ancora più ampio. «Siamo già al lavoro per il prossimo anno – ha dichiarato – con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i progetti ambientali nelle scuole, continuando a investire sull’educazione delle nuove generazioni e sulla collaborazione tra istituzioni e comunità scolastica».

