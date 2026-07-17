Ecco il calendario della Serie A3 per la Volley Modica: debutto a Castellana Grotte, esordio al PalaRizza contro Galatone

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L’attesa è finita. L’Avimec Modica conosce il proprio cammino nel campionato di Serie A3 Credem Banca 2026/2027. Nel corso del Volley Mercato sono stati ufficializzati i calendari della nuova stagione, che vedrà i “Galletti” biancoazzurri affrontare il loro ottavo campionato consecutivo nella terza serie nazionale.

La formazione modicana sarà anche quest’anno l’unica rappresentante della Sicilia nel girone Blu, un raggruppamento composto da undici squadre e destinato ad alzare ulteriormente il livello della competizione.

Debutto in trasferta contro Castellana Grotte

Il cammino dell’Avimec Modica inizierà il 18 ottobre con una sfida subito impegnativa sul campo della BCC Tecbus Castellana Grotte, una delle formazioni accreditate tra le protagoniste della stagione.

L’esordio davanti al pubblico del PalaRizza è invece fissato per il 25 ottobre, quando i biancoazzurri riceveranno il Green Volley Galatone, altra squadra costruita con ambizioni importanti.

Una partenza che metterà immediatamente alla prova la squadra modicana, chiamata a confrontarsi con avversarie di alto livello fin dalle prime giornate.

Un girone d’andata ricco di sfide impegnative

Dopo il debutto casalingo, il calendario porterà l’Avimec Modica in Molise, dove il primo novembre affronterà la EnergyTime Campobasso.

L’8 novembre il ritorno al PalaRizza per la sfida contro il Corigliano Volley, mentre il 15 novembre i biancoazzurri saranno impegnati in Umbria sul parquet del Terni Volley Academy.

Il 22 novembre arriverà a Modica il Tonno Callipo Vibo Valentia, società di grande tradizione della pallavolo italiana, prima della trasferta sul campo della PAG Volley Taviano.

Dicembre tra il ritorno di Putini e la chiusura dell’andata

Il mese di dicembre si aprirà con una gara particolarmente sentita. Al PalaRizza arriverà infatti l’Aurispa Capo di Leuca Lecce, formazione in cui milita l’ex biancoazzurro Pedro Putini, protagonista di stagioni importanti con la maglia modicana.

Il 13 dicembre la trasferta nel Lazio contro la Plus Volleyball Sabaudia, mentre il girone d’andata si concluderà il 20 dicembre con la sfida casalinga contro la Romeo Sorrento.

L’ultima giornata vedrà invece l’Avimec Modica osservare il turno di riposo.

Obiettivo confermarsi protagonista della Serie A3

Il campionato 2026/2027 si preannuncia tra i più equilibrati degli ultimi anni. Il girone Blu riunisce società organizzate e roster competitivi, motivo per cui ogni partita potrà risultare determinante nella corsa agli obiettivi stagionali.

In casa Avimec Modica, però, entusiasmo e determinazione non mancano. La società punta a confermarsi tra le realtà più solide della categoria e a rappresentare nel migliore dei modi Modica e l’intera Sicilia, ancora una volta unica regione rappresentata dai biancoazzurri nel girone meridionale della Serie A3.

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