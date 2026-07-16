Ragusa capitale dello sport d’estate: al via il grande cartellone. A Marina arriva il Tour di Radio Deejay

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Ragusa si prepara a vivere un’estate all’insegna dello sport, della socialità e della valorizzazione del territorio. Entra nel vivo “Un’Estate di Sport”, il programma promosso dal Comune di Ragusa che fino a ottobre proporrà eventi sportivi, tornei, attività all’aperto e momenti di aggregazione dedicati a cittadini e turisti.

Un calendario pensato per trasformare spiagge, parchi urbani e spazi pubblici in luoghi di incontro e partecipazione, con l’obiettivo di coniugare benessere, divertimento e promozione turistica.

Lo sport diventa motore di turismo e inclusione

L’amministrazione comunale punta sullo sport come elemento strategico per rafforzare l’attrattività della città e offrire una proposta capace di coinvolgere residenti e visitatori.

“Lo sport si conferma un ulteriore elemento di attrattività turistica, un volano di valorizzazione dei nostri luoghi e uno strumento di inclusione sociale”, ha dichiarato il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

Secondo il primo cittadino, la possibilità di ospitare eventi di livello nazionale e valorizzare un territorio ampio e variegato, dalle spiagge ai parchi urbani, consente di arricchire l’offerta estiva della città.

Una strategia che punta anche sulla collaborazione con il mondo sportivo locale, considerato un elemento fondamentale per costruire iniziative aperte e accessibili.

Dallo yoga al beach rugby: un’estate per tutti

Il cartellone di “Un’Estate di Sport” propone numerose discipline e attività rivolte a pubblici diversi.

Dagli scacchi al beach rugby, dallo yoga al judo, fino al basket e al fitness in spiaggia, il programma punta a coinvolgere bambini, giovani, famiglie e appassionati di sport.

Le iniziative, già avviate con una buona partecipazione, nascono con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso la pratica sportiva.

“Questo cartellone mette al centro la socializzazione e l’integrazione attraverso la pratica sportiva – ha sottolineato Cassì –. Grazie alla collaborazione di atleti e società sportive locali, che sono l’anima pulsante di ‘Outgether’, diamo a tutti la possibilità di vivere lo spazio pubblico in modo sano, inclusivo e gratuito”.

A Marina di Ragusa arriva il Vertical Summer Tour di Radio Deejay

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spicca il Vertical Summer Tour di Radio Deejay 2026, che farà tappa il 18 e 19 agosto sulla Spiaggia di Piazza Dogana a Marina di Ragusa.

Un grande evento dedicato allo sport, all’intrattenimento e alla musica, che porterà sulla costa iblea giochi, attività e ospiti d’eccezione come Rudy Zerbi e Giorgio Prezioso.

La manifestazione rappresenterà uno dei momenti clou del calendario estivo, capace di richiamare pubblico anche da fuori provincia e rafforzare il ruolo di Marina di Ragusa come punto di riferimento turistico e ricreativo.

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