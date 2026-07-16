La voce degli Iblei incanta il mondo: Silvia Di Falco tra le eccellenze dei Ragusani nel Mondo

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La voce di Ragusa che ha incantato i palcoscenici del mondo torna protagonista nella sua terra d’origine. Silvia Di Falco, soprano ragusano dalla brillante carriera internazionale, sarà tra le eccellenze premiate della 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma sabato 25 luglio in Piazza Libertà a Ragusa.

Un riconoscimento che celebra un percorso artistico costruito attraverso anni di studio, sacrificio e passione, ma anche un impegno costante nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione dell’opera lirica italiana.

La storia di Silvia Di Falco rappresenta pienamente lo spirito del premio: raccontare le donne e gli uomini partiti dal territorio ibleo che hanno saputo affermarsi nel mondo senza mai spezzare il legame con le proprie origini.

Dagli studi a Catania ai grandi teatri internazionali

Nata a Ragusa, Silvia Di Falco si avvicina giovanissima al mondo del canto, iniziando gli studi sotto la guida di Valentina Reuszkaia. Nel 2004 consegue il diploma con il massimo dei voti all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania, proseguendo poi la propria formazione al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna.

Durante il percorso di perfezionamento ha avuto modo di confrontarsi con alcune delle figure più autorevoli della lirica internazionale, tra cui William Matteuzzi, Raina Kabaivanska, Leo Nucci e Claudio Desderi.

Una preparazione solida che le ha permesso di costruire un repertorio ampio e di affrontare alcuni dei ruoli più celebri della tradizione operistica.

Una carriera tra opera e palcoscenici mondiali

Il debutto arriva nel 2004 a Catania con “Lo frate ’nnamorato” di Pergolesi, un’esperienza che segna l’inizio di una carriera in continua crescita.

Negli anni successivi Silvia Di Falco interpreta personaggi simbolo del melodramma, tra cui Adina ne “L’elisir d’amore”, Musetta e Mimì ne “La Bohème”, Gilda nel “Rigoletto”, Rosina ne “Il Barbiere di Siviglia”, Violetta ne “La Traviata”, Donna Elvira nel “Don Giovanni” e la Contessa e Susanna ne “Le Nozze di Figaro”.

Il suo talento la porta sui palcoscenici di numerosi Paesi: Bulgaria, Moldova, Austria, Slovenia, Romania, Serbia, Panama, Cile, Egitto, Polonia, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Messico, Cipro, Kosovo, Malta e Turchia.

Un viaggio artistico che ha trasformato il soprano ragusano in una delle interpreti apprezzate del repertorio lirico italiano nel panorama internazionale.

Dalla scena alla formazione: la missione di divulgare la lirica

Accanto all’attività artistica, Silvia Di Falco ha scelto di dedicare parte del proprio percorso alla diffusione della cultura musicale.

Ha collaborato come docente con l’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste nell’ambito del progetto “Ragazzi… all’Opera!”, iniziativa nata per avvicinare gli studenti delle scuole al melodramma e al patrimonio musicale italiano.

Un impegno che conferma la volontà dell’artista di rendere l’opera lirica un patrimonio accessibile e condiviso, soprattutto dalle nuove generazioni.

Direzione artistica e valorizzazione della cultura italiana

Negli ultimi anni Silvia Di Falco ha affiancato alla carriera di soprano anche un’intensa attività nel campo dell’organizzazione culturale.

Ha curato manifestazioni di rilievo come Italian Opera Taormina, il Taormina International Music Festival e il Festival Internazionale Organistico Siciliano, contribuendo alla promozione della musica e del patrimonio artistico italiano.

La sua attività concertistica prosegue inoltre attraverso collaborazioni con il Festival Puccini di Lucca e con numerose orchestre italiane e straniere.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi, la partecipazione come ospite d’onore dell’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi per la Festa della Repubblica e la presenza al Teatro Greco di Taormina nell’ambito del Nations Award.

Il premio celebra una carriera costruita tra talento e identità

Alla carriera di Silvia Di Falco sono già stati assegnati importanti riconoscimenti, tra cui il premio “Donna dell’Anno” dell’Inner Wheel Sicilia-Calabria e il “Lions Day Awards”.

Il Premio Ragusani nel Mondo si prepara dunque a celebrare una protagonista capace di portare il nome di Ragusa sui più prestigiosi palcoscenici internazionali, dimostrando come talento, disciplina e amore per la propria terra possano trasformarsi in una storia di successo.

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