Eccellenza B, esordio in trasferta per il Vittoria contro il Rosmarino

di Francesca Cabibbo – L’esordio in campionato fuori dalle mura amiche. La prima giornata di campionato, in programma domani prevede, per il Vittoria, la partita in trasferta contro il Rosmarino, squadra messinese del versante tirrenico, squadra di una piccola città che da qualche anno sta vivendo la sua favola calcistica.

Reduce dal successo travagliato e difficile in Coppa Italia, dove il Vittoria ha eliminato il Mazzarrone, si guarda ora al campionato e non solo.

Per la gara di domani, allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello, i l’allenatore Giovanni Campanella dovrà fare a meno di Scaletta, infortunato. Gli altri giocatori sono tutti disponibili. Ci sarà l’attaccante Salvo Cocimano, punto di forza della squadra, che ha superato gli acciacchi degli ultimi giorni. Ci sarà anche il nuovo arrivato Manu Salomon Andrews, 25anni, proveniente dal Sambiase. Si tratta di un centrocampista di quantità e di qualità, destinato a completare l’organico della squadra biancorossa, che inizia il campionato senza nascondere il sogno di far bene. La partita si giocherà a porte chiuse e i tifosi non potranno quindi seguire la squadra. Un altro nuovo arrivo è Gabriele Amenta, difensore di 22 anni, proveniente dall’Enna

Nel Rosmarino non ci sarà Pio Bucolo, infortunato, mentre sono a disposizione dell’allenatore i nuovi arrivati: il centravanti Giuseppe Cassarà, il difensore Giuseppe Puleo, il centrocampista Francesco Valente. La squadra è profondamente rinnovata e mira a una salvezza tranquilla.

Intanto, sono stati resi noti anche gli accoppiamenti per il prossimo turno di Coppa Italia. Negli ottavi di finale il Vittoria, dopo aver eliminato il Mazzarrone, troverà il Niscemi, squadra neo promossa in Eccellenza, che si è rafforzata e punta a recitare un ruolo di primo piano in campionato.

Francesca Cabibbo

[image: image.png]

<francescacabibbo@gmail.com>



© Riproduzione riservata