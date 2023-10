E’ tornato Ciccio Barone. E con lui la notte bianca degli artisti. Il 21 ottobre. Ecco il programma

E’ tornato Ciccio Barone. Dopo una lunga pausa e alcune iniziative sporadiche estive, che tra l’altro hanno portato alla racconta di fondi per acquistare tv per alcuni reparti dell’ospedale, l’ex assessore comunale, da privato cittadino stamani ha presentato un’iniziativa che animerà il centro storico di Ragusa superiore, da piazza San Giovanni, per proseguire fino a Ragusa Ibla. Si tratta della “Notte Bianca – il cammino dell’arte” ovvero il rifacimento di quella che fu, quando era assessore, la notte bianca degli artisti che ebbe un buon successo.

Questa volta la si organizza con fondi privati, e non con fondi comunali, e con un contributo giunto dall’Assemblea Regionale Siciliana grazie all’on. Nello Dipasquale. Insomma una manifestazione che, in un senso o nell’altro, farà sicuramente discutere sia perché sembra quasi una sfida all’Amministrazione comunale (ma Barone smonta questa supposizione e dice che non c’è nessun doppio fine), e sia perché è comunque bene che ci siano iniziative come questa che possano attirare l’attenzione di cittadini e, si spera, anche turisti.

L’iniziativa è formalmente organizzata dalla Pro Loco di Ragusa, presieduta da Mario Papa, ma nei fatti a muovere le fila è lo stesso Barone che vuole evitare che si possa perdere un progetto che ha funzionato e che in molti hanno chiesto. Fitto il programma con tante iniziative.

Ecco, nel dettaglio, il programma di sabato 21 ottobre:

Dalle ore 20, con partenza da piazza San Giovanni e arrivo in via Roma attraversando diverse strade di Ragusa superiore, si terrà una Sfilata Equestre a cura di diverse scuderie ragusane.

In via Roma, dalle 22 alle 00.30, si esibirà il gruppo Radio Freccia, tribute band di Ligabue.

In via Roma, dalle 22 alle 00.30, esibizione del gruppo Danny e Small Combo.

Alle 20 e fino alle 22, sarà possibile visitare il Museo Archeologico accompagnati dall’archeologo Giovanni Distefano.

Dalle ore 21, con partenza dall’Ufficio Turistico del Comune in piazza San Giovanni, inizierà la visita turistica dei due centri storici con una guida autorizzata.

A partire dalle 21.30, lungo il percorso che collega Piazza San Giovanni a Ibla fino a piazza Repubblica, attraverso le scale di Santa Maria, sono previste sei location dove gli attori della “Bottega dell’Arte” reciteranno testi e poesie di autori siciliani.

Sul sagrato di Santa Maria delle Scale si esibirà il violinista Daniele Ricca, dalle ore 21.30.

A partire dalle 20.30, presso Salita Specula, gli attori della compagnia Godot si esibiranno in uno spettacolo dedicato a Luigi Pirandello, con tre repliche spostandosi fino Largo Floridia, Via S. Nicosia e Salita Erbe.

In piazza Pola, alle ore 2,1 si terrà uno spettacolo di danza moderna a cura della Scuola Progetto Danza.

Nell’edificio comunale di piazza Pola sarà allestita una mostra fotografica sul tema dell’integrazione a cura di Barbara Vicari, visitabile dalle ore 20.

In piazza Duomo, dalle ore 22, concerto del gruppo A-90.

In piazza G.B. Hodierna, a partire dalle 22.30, dj-set di Maurizio Lessi.

Dentro i Giardini Iblei, dalle 21.30, nei pressi del Chiostro di San Vincenzo Ferreri, il Trio Odiens eseguirà cover anni 60 e liscio.

Ciccio Barone ha spiegato il proprio punto di vista: ““Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per offrire a cittadini, forestieri e turisti, un’ulteriore occasione di svago oltre a quelle già proposte da altre realtà nell’inizio del mite autunno ibleo, con l’augurio di riuscire a calendarizzare questo evento anche per gli anni a venire. Durante la serata si terranno diverse esibizioni La particolarità è quella di offrire diverse esibizioni in vari punti della città: via Roma, piazza San Giovanni, l’area di Santa Maria delle Scale, piazza Repubblica, Salita Specula, piazza Duomo, piazza Pola, piazza G.B. Hodierna, dentro i Giardini Iblei. In ognuno di questi luoghi si terrà un evento specificato in dettaglio nel programma. Inoltre, durante la serata, sarà possibile visitare il Museo Archeologico di via Natalelli e si terrà anche una visita dei due centri storici di Ragusa con un’apposita guida autorizzata”.

In conferenza ha parlato anche l’on. Nello Dipasquale: “Sono contento di aver sostenuto questo progetto – ha detto – per il ritorno della notte bianca a Ragusa perché credo fortemente in iniziative di questo tipo. Mi piacerebbe che diventasse un appuntamento fisso per ogni seconda metà di ottobre degli anni a venire. Faccio i complimenti a tutte le associazioni coinvolte”.