E’ stata una festa di compleanno finita nel sangue. Arrestato l’aggressore nell’arco di alcune ore.

Poche ore, tutte dedicate alle indagini con l’aiuto delle registrazione di telecamere, per chiudere il cerchio sull’aggressione del tunisino avvenuta poco prima dell’alba di oggi a Donnalucata, in contrada

Dammusi. Arrestato l’aggressore, H.B.H, 29 anni irregolare nel territorio italiano. Il giovane, che vive nella campagne fra Scicli e Donnalucata, è stato rinchiuso in carcere perchè ritenuto responsabile

di tentato omicidio nei confronti di un connazionale di 36 anni.

L’attività dei carabinieri

L’attività a tempo di record è stata portata a termine dai carabinieri del Reparto operativo della Comando provinciale di Ragusa e dai colleghi del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

Una festa di compleanno a suon di birre

La vittima, C.F. in regola con il permesso di soggiorno in territorio italiano, si trova ricoverata all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Non è in pericolo di vita. Ricostruita la dinamica

dell’aggressione. Il gruppetto di tunisini aveva festeggiato il compleanno dell’aggressore. Una festa pasteggiando a suon di birre poco lontano dal luogo del ferimento proprio alla periferia di

Donnalucata. Alla fine si sono lasciati. Poco distante proprio alla periferia i due hanno avuto una vivace discussione. L’aggressore ha estratto una pistola a salve puntandola verso la vittima poi lo avrebbe

attinto con un coltello procurandogli una ferita al torace. Il giovane avrebbe chiamato un amico il quale ha allertato il fratello e successivamente i soccorsi.

La ricerca e la perquisizione nell’abitazione di H.B.H.

E’ stato nella sua abitazione che i militari dell’Arma hanno trovato la pistola a salve, il coltello del ferimento e gli abiti che indossava al momento dell’aggressione. Particolari che hanno permesso di chiudere il cerchio investigativo e portare all’arresto del giovane per tentato omicidio del connazionale. Fatto di sangue legato a futili motivi.