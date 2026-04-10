È ragusana la più piccola opinionista di “Dalla Strada al Palco” su Rai1. Canta davanti a Domingo

C’è anche un po’ di Ragusa nel palinsesto nazionale del venerdì sera. A brillare, sul palco televisivo di Dalla Strada al Palco, è la giovanissima Gaia Corallo: appena 6 anni, unica siciliana tra i sei bambini selezionati in tutta Italia come opinionisti del programma.

Un traguardo importante, soprattutto considerando le migliaia di candidature arrivate da ogni parte del Paese. Gaia, la più piccola del gruppo, ha già saputo conquistare pubblico e giudici con una spontaneità disarmante e una simpatia naturale. Nella prima puntata, infatti, non è passata inosservata la sua ironia nel commentare l’esibizione di un artista intento a creare volti ritagliando il cartoncino: una battuta fulminante – “Ma nei ritagli di tempo fai il parrucchiere?” – che ha strappato sorrisi e applausi.

Accanto a lei, un parterre d’eccezione: Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica guidano il programma, portando sul piccolo schermo storie e talenti dalla strada al grande palco.

Ma per Ragusa, Gaia non è certo una sorpresa. Nonostante la giovanissima età, il suo percorso artistico è già ricco di esperienze significative: è entrata nell’albo d’oro de Il Cantagiro grazie a un pass speciale del maestro Enzo Campagnoli; è stata selezionata tra i 25 finalisti nazionali del Tour Music Fest dalla commissione artistica guidata dal maestro Peppe Vessicchio; e fa parte del cast del film Pochi attimi, attualmente in fase di riprese.

Non solo televisione e cinema: Gaia si prepara anche a presentare il suo primo inedito, “Dentro me”, presso l’accademia VMA, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione artistica di giovani talenti.

Una carriera appena agli inizi, ma già costellata di traguardi importanti. E Ragusa guarda con orgoglio a questa piccola, grande promessa: una bambina che, con il suo talento e la sua autenticità, sta portando il nome della città ben oltre i confini locali. Una piccola star tutta ragusana, pronta a farsi strada – è proprio il caso di dirlo – dal palco della vita. E con grande semplicità ha anche cantato, chiamata per caso, davanti al grande Placido Domingo, ospite a sorpresa del programma tv.

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