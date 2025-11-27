C’è anche la piccola ragusana Gaia Corallo in finale al Tour Music Fest 2025

Il grande giorno è arrivato!

La giovanissima Gaia Corallo, talento di soli 6 anni della provincia di Ragusa, è ufficialmente in finale nazionale al Tour Music Fest 2025, il più grande music contest d’Europa, presieduto quest’anno dall’attesissima Kara DioGuardi, storica giurata di American Idol e autrice per star internazionali come Pink, Demi Lovato e Anastacia.

Dopo aver superato brillantemente le Live Audition della nuova edizione del concorso, Gaia oggi è volata nella Repubblica di San Marino per le finali della categoria Baby Singer, portando con sé entusiasmo, grinta e una maturità artistica sorprendente per la sua età.

Un traguardo enorme per una bimba di 6 anni

Su oltre 28.000 artisti provenienti da 13 Paesi europei, selezionati durante un lungo tour di audizioni internazionali, Gaia è riuscita a spiccare e ottenere una qualificazione che la porterà a esibirsi su uno dei palchi più ambiti d’Europa.

Il suo obiettivo?

Guadagnarsi un posto nella finalissima europea, in programma il 30 novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino.

A giudicare la sua performance saranno professionisti di altissimo livello come:

Kara DioGuardi

Francesco Rapaccioli

Paola Folli

Coach e docenti del Berklee College of Music

Un’occasione unica per rappresentare l’Italia e competere per premi prestigiosi come:

una borsa di studio alla Berklee College of Music di Boston ,

, la produzione di un singolo musicale offerta dallo sponsor Riunite,

offerta dallo sponsor Riunite, un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro.

Il giudizio della Commissione Artistica: “Una presenza scenica incredibile”

La commissione del Tour Music Fest, composta da esperti e professionisti del settore, è rimasta colpita dalla performance di Gaia già durante le Live Audition, dove ha presentato il brano “Pazza” di Loredana Bertè.

Ecco la valutazione ufficiale:

“Gaia possiede una sfrontatezza scenica sorprendente: pur avendo solo 5 anni, si muove sul palco con la sicurezza di una veterana. È intonata, ritmica, disinvolta, ogni gesto trasmette naturalezza ed energia. Esegue la coreografia con precisione e coinvolge completamente il pubblico. Quello che colpisce è la sua spontaneità incredibile e la padronanza dell’espressione scenica. Una piccola artista con un carisma fuori dal comune, che deve vivere ogni momento divertendosi, rispettando la sua età e la sua passione per la musica.”

Un giudizio che conferma non solo il talento vocale della giovanissima artista, ma anche la sua capacità di trasformare il palcoscenico in un luogo naturale, fatto su misura per la sua energia creativa.

San Marino si prepara ad accogliere il talento europeo

Le finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 novembre 2025 nella splendida cornice della Repubblica di San Marino, che ospiterà più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni, oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, masterclass, live show e contest.

Sul palco si alterneranno figure di spicco del panorama musicale internazionale come:

Kara DioGuardi

Mylious Johnson

Ensi

Mazay DJ

Paola Folli

Francesco Rapaccioli

Andrea Rodini

Coach del Berklee College of Music

