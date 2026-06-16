A Chiaramonte piattaforma elevatrice fuori uso al Comune: “Negata l’accessibilità per i diversamente abili”

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Situazione di forte disagio a Chiaramonte Gulfi, dove il malfunzionamento della piattaforma elevatrice installata all’ingresso del Palazzo Comunale sta di fatto limitando l’accesso agli uffici pubblici per una parte della cittadinanza.

Da tempo, secondo quanto segnalato da diversi utenti, l’impianto risulterebbe fuori servizio, rendendo difficoltoso o impossibile l’ingresso al primo piano dell’edificio comunale, dove si trovano diversi uffici e servizi essenziali, tra cui anche lo sportello di Iblea Acque.

Il problema assume particolare rilevanza per le persone con disabilità, per i cittadini con difficoltà motorie, per gli anziani e per i genitori con passeggini, che si trovano di fronte a una barriera architettonica di fatto insormontabile.

La criticità si inserisce in un contesto più ampio di accessibilità ai servizi pubblici, tema sempre più centrale nelle politiche di inclusione e nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. La mancata funzionalità dell’elevatore, infatti, non rappresenta solo un disservizio tecnico, ma incide direttamente sulla possibilità di accesso a prestazioni amministrative e servizi essenziali.

La presenza dello sportello di Iblea Acque al primo piano amplifica ulteriormente il problema, rendendo di fatto complicato l’accesso anche a chi deve svolgere operazioni ordinarie legate alla gestione del servizio idrico.

La situazione ha generato malumore tra i cittadini, che chiedono interventi rapidi e risolutivi per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto e per garantire il diritto alla mobilità all’interno degli edifici pubblici.

La segnalazione è stata effettuata dai consiglieri comunali di FdL Gaetano Iacono e Federico Chinnici i quali chiedono chiarimenti e interventi urgenti sull’impianto elevatore del Palazzo Comunale.

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