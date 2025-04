E’ morto Papa Francesco

E’ morto all’età di 88 anni Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, è stato il 266° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936

Lo ha annunciato Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle – le sue parole – con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

È stato un Papa che ha tenuto dritta la barra della Chiesa anche quando le correnti contrarie sembravano spezzare le vele. Ha parlato con franchezza, con determinazione, senza mai perdere l’umiltà e il sorriso. Papa Francesco ha incarnato una fede concreta, che si sporcava le mani, che scendeva per strada, che non restava rinchiusa nei palazzi. È stato il “prete di campagna” che non ha mai smesso di andare incontro alla gente, prima in Argentina e poi in tutto il mondo.

Il mondo intero piange oggi la scomparsa di Papa Francesco, un pontefice che ha segnato la storia della Chiesa con la forza della sua parola, con la semplicità del suo stile e con una straordinaria capacità di guidare il timone di Pietro in mezzo a un mare spesso burrascoso. Se ne va un uomo che ha scelto di parlare ai cuori, che non ha avuto paura di affrontare i temi più urgenti del nostro tempo: la pace, la giustizia sociale, l’ambiente, i diritti dei migranti, la dignità degli ultimi.

