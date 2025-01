E’ morto il professor Giuseppe Miccichè, grande storico e fra i fondatori del centro studi F. Rossitto di Ragusa

La provincia di Ragusa dà l’ultimo saluto a Giuseppe Micciché, storico di grande spessore e figura di rilievo nel panorama culturale siciliano. Nato a Santa Croce Camerina, Micciché ha dedicato la sua vita allo studio e alla diffusione della storia, con particolare attenzione al contesto siciliano.

Carriera e contributo accademico

Micciché aveva insegnato Italiano e Storia nelle scuole secondarie, trasmettendo alle nuove generazioni la passione per il sapere e l’importanza della memoria storica. Fondamentale è stato il suo ruolo nella fondazione del Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa, di cui è stato presidente fino al 2002, contribuendo a fare del centro un punto di riferimento culturale per il territorio. Dal 1985 al 2002, ha diretto il bimestrale Pagine dal Sud, offrendo una piattaforma per il dibattito e l’analisi storica e sociale.

Opere principali

Micciché ha lasciato un’importante eredità letteraria e storiografica. Tra i suoi lavori più significativi si annoverano: “Dopoguerra e fascismo in Sicilia 1919-1927” (1976): un’analisi approfondita del periodo di transizione e della nascita del regime fascista nell’isola. “Il Partito Comunista in Sicilia” (1987): un’opera che esplora le dinamiche politiche e sociali legate al movimento comunista nell’isola. “Uomini illustri della provincia iblea secoli XIX-XX” (2001): un omaggio alle personalità che hanno segnato la storia del territorio ibleo. “Santa Croce Camerina nei secoli” (2003): uno studio dettagliato sulla storia della sua città natale. “Il Movimento socialista nella Sicilia sud-orientale” (2009): un’opera che approfondisce le radici e l’evoluzione del socialismo nella regione.

Il cordoglio del sindaco di Vittoria Francesco Aiello

Il Sindaco Francesco Aiello, la Giunta Comunale e la città di Vittoria esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dello storico di Santa Croce Camerina, Giuseppe Miccichè. ” La sua passione per la storia, unita a una straordinaria capacità di narrare, ha lasciato un’impronta indelebile in generazioni di lettori. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, non solo per la famiglia e gli amici, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere il suo impegno e la sua dedizione. Il panorama culturale della nostra terra perde uno dei suoi punti di riferimento”.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale e del sindaco di Santa Croce

“Esprimo il cordoglio dell’Amministrazione comunale e di tutta la città per la scomparsa del professore Giuseppe Miccichè, nostro concittadino illustre che oltre ad essere stato uno studioso di storia locale, avendo pubblicato diversi saggi, ha ricoperto anche la carica di vicesindaco del Comune di Santa Croce nonché di Consigliere comunale”. Lo dice il sindaco, Peppe Dimartino, apprendendo della morte del concittadino santacrocese, autore di importanti opere che spaziano dalla storia civile alla cultura popolare. “Micciché ha rappresentato una risorsa preziosa a livello storico-culturale, ma i suoi scritti rimangono e appartengono a noi tutti. Da parte di tutta l’Amministrazione le nostre condoglianze ai familiari”.

© Riproduzione riservata