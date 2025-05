È morto il prof. Giuseppe Giusto, storico docente del Fermi di Ragusa

Lutto nella scuola iblea per la scomparsa del prof. Giuseppe Giusto, conosciuto con affetto da amici e colleghi come Pino. Aveva 93 anni. Si è spento in Lombardia, in provincia di Pavia, dove da tempo si era trasferito insieme alla moglie per vivere accanto all’amato figlio Marcello, medico.

Figura storica dell’istruzione ragusana, il prof. Giusto è stato per decenni docente di inglese al liceo scientifico Enrico Fermi, dove ha formato intere generazioni di studenti. A scuola era stimato non solo per la preparazione e il rigore, ma anche per quella capacità – solo apparentemente severa – di comprendere i giovani e indicare loro, con discrezione e fermezza, la strada giusta da intraprendere nella vita.

In queste ore, numerosi ex alunni e colleghi stanno esprimendo messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando con gratitudine il valore umano e professionale del prof. Giusto.

I funerali stamani a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia.

