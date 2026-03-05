È morto a Comiso Vincenzo Scamporrino. “Vicè” era lo storico “portatore” di Gesù Risorto nella festa di Pasqua

È morto nella notte Vincenzo Scamporrino. “Vicè” – come era da tutti conosciuto – era una persona molto noto a Comiso. Storico “portatore” del simulacro di Gesù Risorto durante la festa di Pasqua, era colui che guidava il carro dei portatori. Era sua la posizione più difficile e più importante: quella ai piedi del simulacro dove, con le sue braccia larghe e le sue spalle possenti, abbracciava le due sbarre in legno del carro e soprattutto permetteva all’angelo di Gesù Risorto (il bambino vestito da angelo che durante la processione siede ai piedi del simulacro del Risorto) di poggiare i piedini sulle sue spalle. Come si vede nella foto il bambino poggia i piedi sulle sue spalle, che garantivano sicurezza e stabilità. Da più di 40 anni, la sua posizione, per tutta la giornata.

Vicé Scamporrino era un benzinaio. Nel dicembre scorso era rimasto vittima di un incidente stradale mentre a piedi attraversava la strada in via Generale Amato, dove si trovava la pompa di benzina che gestiva, un a delle poche rimaste nel centro abitato di Comiso. Da quel momento il “gigante buono”, l’uomo a cui tutti volevano bene, non è più tornato. Le sue condizioni si sono aggravate per altre patologie che purtroppo lo hanno portato via. Da dicembre, il rifornimento è chiuso, nessuno ha preso il suo posto. Sulla vetrata è stato affisso un cartello “Torno subito”: un gesto affettuoso di coloro che lo amavano e che in questi lunghi giorni hanno pregato per lui.

Vicé Scamporrino era sposato con Patrizia, originaria di Catania e aveva due figli: Sebastiano e Adriana. Adriana vive in Spagna, don Sebastiano, sacerdote dall’ottobre 2023, è viceparroco nella parrocchia di San Giovanni battista di San Giovanni La Punta, città di 30.000 abitanti, dove collabora con il parroco, don Domenico Cosentino. Insegna al Liceo scientifico Galileo Galilei di Catania e in altri istituti superiori.

Il sindaco Maria Rita Schembari ha scritto un messaggio di cordoglio. “Sto piangendo mentre penso a te, caro Vice’, mio amico dal cuore e dalle braccia grandi, spalancate all’abbraccio sincero verso tutti…

La “forbice” tra via San Biagio e “a strata re’ machini” non sarà più la stessa per i Comisani a cui donavi un sorriso, una battuta, un consiglio, che dimostrava quanto avessi a cuore il tuo prossimo, a volte forse più di te stesso.

A Patrizia, Adriana, Sebastiano la mia sincera vicinanza e nessun’altra parola, che sarebbe comunque poca cosa…”

