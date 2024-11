E’ in arrivo una nuova risonanza magnetica all’ospedale Guzzardi di Vittoria

E’ in arrivo una nuova risonanza magnetica di ultima generazione all’ospedale di Vittoria. E’ stato effettuato, infatti, un accordo tramite una procedura Consip e può contare su un finanziamento complessivo di 1,7 milioni di euro. Di questi, 900 mila euro provengono dal PNRR (Missione 6 Salute), mentre 800 mila euro sono a carico del bilancio dell’Asp, comprendendo anche i lavori necessari per l’installazione, l’adeguamento dei locali e la messa in funzione dell’apparecchiatura.

La procedura

L’accordo è stato raggiunto durante la giornata di ieri, in quanto un altro ospedale siciliano ha rinunciato alla risonanza e per questo, una volta rimessa “in gioco”, è stata acquisita dall’Asp di Ragusa.

L’annuncio è stato effettuato dal deputato regionale Giorgio Assenza e confermato da Asp Ragusa. Si tratta certamente di un passo importante per potenziare la qualità dell’assistenza sanitaria ai pazienti. I tempi per avere materialmente in funzionale nuova risonanza, però, sono ancora incerti. Probabilmente, ci vorranno molti mesi.

