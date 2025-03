Due incidenti a Vittoria. Scontro anche con minicar

di Francesca Cabibbo – Un giovane e rimasto ferito nel pomeriggio di oggi in un incidente strale che si e verificato a Vittoria. Il giovane era a bordo di una minicar. E stato trasportato in ospedale a vittoria e medicato in ospedale. Un altro incidente si era verificato nel pomeriggio di ieri. Altro scontro questa mattina sulla strada statale 115 in direzione di Gela, all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale per Acate. Coinvolti un’auto e uno scooter. Ferito, in modo non grave, il giovane in sella allo scooter. Ricerca fotografica di Franco Assenza



