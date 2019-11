Due giovani Ragusani diplomati cuochi professionisti di Cucina Italiana all’ALMA - Ragusa Oggi

Due giovani Ragusani diplomati cuochi professionisti di Cucina Italiana all’ALMA

Si è conclusa la 45esima edizione del Corso Superiore di Cucina Italiana: i neo-diplomati ALMA sono 69, in rappresentanza di 16 differenti Regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per Piemonte e Campania.

Due ragazzi di Ragusa, Simone Gurrieri, 21 anni e Marco Gianchino, 20 anni, hanno conseguito il titolo di Cuoco Professionista di Cucina Italiana alla Scuola Internazionale ALMA. Le competenze acquisite dagli studenti del Corso Superiore di Cucina sono quindi riconosciute e potranno essere spese in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Sono più di 50 i grandi interpreti della Cucina d’autore Italiana che hanno accolto l’invito di ALMA a far parte della commissione di valutazione durante i 2 giorni d’esami finali. Una giuria d’eccezione, che annoverava numerose Stelle Michelin di tutto il territorio Italiano e che ha certificato con autorevolezza la professionalità maturata dagli studenti in un percorso formativo partito un anno fa e terminato con 5 mesi di stage in importanti ristoranti d’Italia.

“È solamente un punto di partenza-spiegano Simone e Marco-soddisfatti per ciò che hanno ottenuto dopo mesi di sacrifici e duro lavoro.

Ora conta mettersi in gioco,dare il massimo ed acquisire quanto più possibile dalle esperienze future.Siamo sicuri che con umiltà ed impegno avremo tantissime soddisfazioni”.

