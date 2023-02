Due giornate all’insegna dello sport e della vela a Marina di Ragusa

Due giornate all’insegna dello sport e della vela a Marina di Ragusa sotto l’egida, ancora una volta, del Circolo Velico Kaucana. Si è disputata lo scorso fine settimana la seconda regata zonale Ilca 4 e 6 assegnata al Cvk dalla Federazione Italiana Vela per la settima zona, competizione destinata alle categorie giovanili, sempre molto partecipata. Sul campo di regata oltre cinquanta ragazzi, tra cui, probabilmente, anche le future promesse agonistiche che hanno trovato qui occasione per affinare tecnica ed esperienza in acqua. Inizialmente programmata nella sempre ottimale location del porto turistico di Marina di Ragusa, per cause di forza maggiore è stato necessario rivedere completamente la logistica e organizzare l’evento sportivo presso la sede del Cvk proprio a Caucana. Questo cambio repentino non ha minimamente inficiato la sempre eccellente organizzazione del circolo ospite, che, ma non è una novità, non ha deluso i partecipanti e gli accompagnatori.



Durante la prima giornata di prova, sabato scorso, sotto un caldo sole e con un vento di circa 6 nodi, i laseristi della VII zona Sicilia hanno potuto disputare le tre prove previste. La giornata di domenica, iniziata con un vento di oltre 10 nodi e un cielo nuvoloso, ha consentito di disputare le ulteriori tre prove previste dal bando di regata.

Al termine delle prove i laseristi della squadra ospitante si sono ben distinti nelle due classi presenti e sul gradino più alto del podio della Ilca 4 hanno festeggiato Giuseppe Liardo del Circolo Nautico Gela, ma di casa al Cvk dal momento che si allena con la squadra di coach Peppe Terrana. Al secondo posto Giuliano Trobia del Nic Catania e Davide Pagliaro dell’Associazione Palermo Sport. Ancora sul podio il Nic Catania con il primo posto femminile di Gilda Nasti.



Per la categoria Ilca 6 sono saliti sul podio Francesco Scavuzzo, del Circolo Vela Sicilia, Alberto Incarbona della Società Canottieri Marsala, e Francesco Pagliaro ancora della Palermo Sport. Primo posto femminile alla giovane Ludovica Giacalone della Società Canottieri Marsala premiata anche come prima atleta femminile Under 21. Per la categoria Ilca 6 Master premiato Roberto Giacalone del Circolo Velico Marsala. Al netto degli ottimi risultati e della buona riuscita dell’evento, si vuole sottolineare la crescita del vivaio giovanile del Circolo Velico Kaucana, una crescita sia in termini di quantità ma anche e soprattutto in termini qualitativi.