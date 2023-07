Due bici rubate e non solo … Scoglitti e l’emergenza microcriminalità

Due bici erano sistemate nel vano sotto le scale di casa. I proprietari le utilizzavano quotidianamente per spostarsi tra le strade della frazione o per passeggiare nel lungomare. Dopo poche ore le bici non c’erano più. Svanite nel nulla.

L’episodio che vi abbiamo raccontato si è verificato qualche giorno fa a Scoglitti, frazione balneare che, in questi ultimi mesi, è nel mirino dei ladri. Teatro di numerosi episodi di microcriminalità.



E le città vicine …



Non soffre solo Scoglitti perché anche altre città registrano lo stesso problema, o problemi analoghi. Per Vittoria ci sono i raid nel centro storico, a Comiso un problema pesante è quello di alcuni immigrati (che si contano sulla punta delle dita) che scorrazzano nel centro storico, impuniti. Le numerose denuncie a piede libero, persino gli arresti, non sortiscono nessun effetto perché servono al massimo a garantire un giorno o due nelle celle. Per Chiaramonte Gulfi e Acate il problema maggiore è quello dei furti nelle campagne, soprattutto i furti d’uva nei vigneti.



“Lunedì di San Giovanni”: esodo dei vittoriesi verso il mare



Scoglitti si prepara alla stagione estiva con tanta preoccupazione. Oggi è il “lunedì di san Giovanni”, giorno che segue la festa del patrono. Per i vittoriesi è il giorno della gita fuori porta, ma anche la data simbolo del trasferimento, armi e bagagli, nella casa di villeggiatura. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti dei lavori nelle spiagge, sono comparse le docce che da qui a qualche giorno, forse già oggi, saranno attivate. Sono state sistemate alcune scale di accesso. Ma i problemi della criminalità permangono. Anche se, con l’arrivo dell’estate, si potrà prevedere una maggiore presenza dei vigili urbani nella frazione. C’è chi, in questi mesi, ha avuto la brutta sorpresa di trovare la porta di casa forzata e i ladri hanno portato via qualche mobile o qualche elettrodomestico. I furti non risparmiano nessuno. C’è chi ha perso l’auto, parcheggiata sotto casa e non più ritrovata.



Un omicidio quasi dimenticato



Si è registrato anche un omicidio di un rumeno, ucciso da un connazionale ma come spesso accade, purtroppo, attorno ai datti di sangue che riguardano gli immigrati scema l’attenzione. E poi c’è stata la rapina feroce e violenta ai danni di una tabaccheria. Un episodio che ha toccato tanti. Se n’è occupato anche il consiglio comunale aperto che ha chiesto maggiore sicurezza per la frazione. Basterà ? Sono solo parole ? Garantire la sicurezza, purtroppo, non è un compito affidato alle amministrazioni comunali, men che meno ai consigli. Che però hanno il dovere di occuparsene. Seguiremo gli eventi.

foto: repertorio