Si costituisce l’uomo che ha ucciso un rumeno a Scoglitti

Si è costituito ieri sera ai carabinieri l’uomo che avrebbe ucciso un rumeno a Scoglitti, Romansc Vasile, 43 anni. Ad ucciderlo, un connazionale di 45 anni Dolhoniuc Dumitru, che è stato accompagnato dal suo avvocato presso la caserma dei carabinieri e si è subito dichiarato colpevole. L’omicidio sarebbe maturato a causa di una lite in un’abitazione alla periferia di Scoglitti, vicino alla Strada provinciale 102.

UN DELITTO NATO PER UNA LITE

L’uomo e’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, e gli viene contestato il reato di omicidio. Stanotte sul luogo dell’omicidio, è intervenuto il pm di turno presso la Procura di Ragusa, dottor Marco Rota, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, questi ultimi allertati per illuminare la zona. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, il motivo dell’omicidio risiede in una lite fra i cinque coinquilini tutti di origine rumena che abitavano nella casa di campagna. Un litigio per futili motivi, legato alle faccende domestiche e alla spesa tra i due occupanti.

CHI E’ L’ASSASSINO

Dolhoniuc Dumitru, si è subito dichiarato colpevole del delitto. Ha anche detto di aver aggredito la vittima sferrandole violenti e ripetuti colpi, a mani nude, alla testa e al corpo, provocandone la morte a seguito della lite. La salma, che presentava più segni di violenza compatibili con le lesioni inferte dall’aggressore, è stata trasportata all’obitorio del cimitero comunale di Vittoria per essere sottoposta al successivo esame autoptico da parte del medico legale.