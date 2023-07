Sicurezza e ordine pubblico: consiglio aperto a Scoglitti

Il tema della sicurezza e l’emergenza ordine pubblico. Sono i temi affrontati dal consiglio comunale di Scoglitti nella seduta di ieri sera.

Una seduta aperta, una seduta straordinaria che emblematicamente si è tenuta nella piazza Cavour, a Scoglitti, proprio perché Scoglitti è stata teatro, negli ultimi mesi, di gravi episodi di cronaca, con un omicidio di un rumeno e una rapina cruenta ad una tabaccheria del centro storico.

La seduta è stata molto partecipata e seguita da numerosi cittadini. Tutte le forze politiche hanno espresso le loro posizioni



Valeria Zorzi: “Grave la situazione dello spaccio tra i giovanissimi”



Valeria Zorzi ha proposto ai colleghi un’analisi dettagliata della situazione dello spaccio, soprattutto in ambienti giovanili, con il crescente utilizzo del “track”, che provoca uno sballo immediato con effetti nefasti e spesso è diffuso anche tra gli adulti.

Zorzi, che ha portato dei dati rilevati dal Sert, ha spiegato che l’hashish che viene immesso sul mercato in questi ultimi periodi ha caratteristiche tali da avere effetti nefasti sui giovanissimi, portando a episodi di paranoia o pesino a istinti suicidi.

Zorzi ha preannunciato alcuni ordini del giorno per proporre un doposcuola comunale che possa coinvolgere più giovani possibile e che possa vedere il coinvolgimento anche dei club service e di altri gruppi di volontariato. Zorzi ha proposto anche un protocollo d’intesa con l’Asp per prevedere degli incontri nelle scuole (soprattutto la terza classe della scuola media e nelle prime classi del superiore) per spiegare ai ragazzi gli effetti nefasti delle droghe e delle nuove droghe, ma anche di dotare le forze dell’ordine dei test salivari.



Gli interventi dei cittadini e dei parlamentari



Oltre ai consiglieri comunali sono intervenuti alcuni cittadini e rappresentanti delle forze politiche e delle istituzioni: un giovane di nome Lorenzo, l’ex assessore Giulio Branchetti, Antonio Cassarino, del movimento 5 Stelle e il deputato regionale Nello Dipasquale.

In consiglio erano presenti anche gli assessori Peppe Fiorellini, Salvatore Avola, Peppe Nicastro, Cesare Campailla, gli ultimi tre nel duplice ruolo di assessore e consigliere comunale.



Si chiede un incontro con il governo nazionale



Il consiglio proporrà un ordine del giorno che sarà approvato nella prossima seduta ufficiale del consiglio comunale, si chiederà un incontro al ministro dell’interno per chiedere maggiore sicurezza e maggiore dotazione delle forze dell’ordine nella città di Vittoria e a Scoglitti. Il senatore Salvo Sallemi ha dato la propria disponibilità per un’interlocuzione con il governo nazionale.

Il consiglio, dunque, tornerà a riunirsi nella sala consiliare per l’approvazione dell’ordine del giorno.

In aula torneranno, con tutta probabilità, le fibrillazioni degli ultimi giorni e le forti contrapposizioni tra i gruppi politici. La precedente seduta del consiglio comunale, qualche giorno fa, era stata chiusa per tumulto a causa di alcune forti prese di posizione del consigliere/assessore Peppe Nicastro, che aveva protestato contro la presidente Fiore. Quest’ultima, dopo averlo più volte richiamato all’ordine Nicastro, aveva dichiarato chiusa la seduta per ”tumulto”.