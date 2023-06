Microcriminalità: troppi raid e furti a Scoglitti. Il consiglio comunale si farà in piazza

Gli abitanti di Scoglitti sono esasperati. Gli episodi di cronaca, i tafferugli, le liti, i piccoli furti si susseguono con ritmo incalzante.

Non c’è pace per la frazione che – come altri centri della provincia – soffre per la presenza nel territorio di alcuni personaggi che mettono a repentaglio la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini. E con l’estate ormai ufficialmente iniziata e con i vacanzieri che, nell’arco di pochi giorni, invaderanno la frazione, il problema si pone in modo sempre più pressante.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la rapina di circa un mese e mezzo fa, ai danni di una tabaccheria del centro di Scoglitti, non distante da piazza Sorelle Arduino. I malviventi entrarono e malmenarono il titolare, in suo soccorso intervenne un’altra persona. Ma gli aggressori, una volta fuori, scatenarono la loro rabbia contro alcune delle auto parcheggiate, salendo sul cofano e danneggiandole.

L’episodio, ripreso da alcune telecamere, fece il giro del web contribuendo ad aumentare il senso di frustrazione e di impotenza, ma anche un moto di ribellione dei residenti.

Consiglio comunale in piazza Cavour

La questione sicurezza è approdata anche in consiglio comunale e la presidente Concetta Fiore ha convocato, con il parere unanime di tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, una seduta aperta del consiglio comunale che si terrà a Scoglitti il prossimo 30 giugno alle 20.

Fiore avrebbe voluto tenere la seduta nella sala convegni della delegazione municipale, che è stata anche indicata come aula consiliare, ma gli uffici comunali hanno opposto un diniego per motivi di sicurezza e perché la sala, situata al secondo piano, non ha un accesso possibile per i disabili.

Alla fine la decisione è stata assunta: la seduta aperta si terrà in pubblica piazza, in piazza Cavour. I tavoli e le sedie saranno sistemate nei pressi del sagrato della chiesa di Maria SS. Di Portosalvo. Tutti potranno assistervi. La piazza Cavour è il centro pulsante della vita cittadina, nelle ore serali pullula di presenze, soprattutto di quanti amano trascorrere qualche momento di relax con gli amici o nei locali di ristorazione e nei bar della zona.

«È necessario dare un segnale – spiega la presidente Concetta Fiore – ci sono troppi episodi di cronaca, risse, furti, anche nelle abitazioni. È importante che si sappia che il consiglio comunale è al fianco dei cittadini. Questa è una volontà unanime, di tutti i gruppi consiliari, nessuno escluso. Serve maggiore sicurezza, serve sollecitare anche una riforma delle normative attuali che permettano anche di garantire la sicurezza ai cittadini. I reati devono essere perseguiti e anche chi commette reati di microcriminalità deve essere fermato. Oggi, invece, c’è un senso diffuso di impunità. Alla seduta consiliare potranno partecipare anche i parlamentari. Chiederemo il loro sostegno per far si che la nostra voce arrivi anche a Roma».