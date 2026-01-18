Droga e armi addosso già da minorenne: arrestato a Vittoria un 19enne

Era stato sorpreso più volte con sostanze stupefacenti addosso e in possesso di armi vietate, nonostante fosse ancora minorenne. Per quei fatti, avvenuti tra il 2023 e il 2024, un giovane vittoriese di 19 anni è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Vittoria in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per una serie di episodi legati alla detenzione di droga e al porto di oggetti pericolosi. In diverse occasioni era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un coltello a serramanico; in due distinti controlli, inoltre, gli erano stati sequestrati tirapugni metallici, il cui porto è vietato dalla normativa vigente.

A seguito di quei fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha emesso un provvedimento definitivo di condanna. Nei giorni scorsi, l’Ufficio Esecuzioni Penali ha quindi disposto l’ordine di esecuzione per la carcerazione, attuato dai Carabinieri dopo aver rintracciato il giovane sul territorio comunale.

Una volta identificato e completate le formalità di rito, il diciannovenne è stato tradotto presso l’Istituto penale per i minorenni di Catania, dove dovrà espiare una pena residua di dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento di una ammenda di 1.400 euro. Resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto si inserisce nell’attività costante di controllo e prevenzione svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, finalizzata a garantire l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e a contrastare i fenomeni di criminalità e devianza giovanile sul territorio.

© Riproduzione riservata