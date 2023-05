Droga a Ragusa: arrestata coppia. I soldi dello spaccio nascosti nella scarpiera

Sono state arrestate dai carabinieri di Ragusa due persone accusate del reato di spaccio di droga. Si tratta di un 22enne gambiano e di una 19enne modicana.

I due, già conosciuti dalla polizia, giravano a bordo di un motorino in modo sospetto tra le vie del centro storico di Ragusa. Fermati, il mezzo è risultato sprovvisto della copertura assicurativa e hanno cercato di sviare la polizia. Ma la ragazza aveva nascosto all’interno di una calza, sotto la mglietta, un panetto di 100 grammi di hashish e una bustina termosaldata contenente 20 gr. di cocaina.

ALTRA DROGA IN CASA

In casa, i carabinieri hanno trovato un altro panetto di hashish di circa 40 grammi, insieme a quattro dosi già suddivise e tutto il necessario per confezionarne di nuove buste. Inoltre, all’interno dell’abitazione i militari hanno ritrovato 16000 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività spaccio, nascosti in parte all’interno di una scarpiera, tra le scarpe, e in parte all’interno dell’armadio della camera da letto. I due sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari.