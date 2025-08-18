Dramma della solitudine a Modica: uomo trovato senza vita nella sua casa

Un uomo di 70 anni è stato trovato cadavere nella sua abitazione sita in via Modica Noto. L’uomo viveva da solo e di lui non c’erano segnali da alcuni giorni. Ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa che non ne vedevano i movimenti.

Uomo trovato morto Modica: l’intervento dei carabinieri

Oltre ai carabinieri anche l’equipe di soccorso ed il medico legale chiamato a pronunciarsi sulle cause del decesso e sui tempi. Dopo Scoglitti anche Modica, nell’arco di pochi giorni, dà notizia di un cittadino morto nella sua abitazione senza che nessuno gli fosse accanto.

Uomo trovato morto Modica: un altro caso di solitudine estiva

I drammi dei mesi estivi, sono questi i dolori che la cronaca registra senza nulla poter fare per fermare la scia delle morti improvvise e soprattutto solitarie.

