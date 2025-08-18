L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Dramma della solitudine a Modica: uomo trovato senza vita nella sua casa
18 Ago 2025 16:03
Un uomo di 70 anni è stato trovato cadavere nella sua abitazione sita in via Modica Noto. L’uomo viveva da solo e di lui non c’erano segnali da alcuni giorni. Ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa che non ne vedevano i movimenti.
Uomo trovato morto Modica: l’intervento dei carabinieri
Oltre ai carabinieri anche l’equipe di soccorso ed il medico legale chiamato a pronunciarsi sulle cause del decesso e sui tempi. Dopo Scoglitti anche Modica, nell’arco di pochi giorni, dà notizia di un cittadino morto nella sua abitazione senza che nessuno gli fosse accanto.
Uomo trovato morto Modica: un altro caso di solitudine estiva
I drammi dei mesi estivi, sono questi i dolori che la cronaca registra senza nulla poter fare per fermare la scia delle morti improvvise e soprattutto solitarie.
