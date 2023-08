Dramma della solitudine a Modica. Trovato privo di vita un anziano

Tutte da accertare le cause del decesso di un anziano a Modica. Il corpo senza vita di A. S. è stato trovato nel suo appartamento sito in via Risorgimento, a Modica Sorda. La scoperta solo nella tarda serata di ieri. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Da capire a quando risale il decesso proprio perchè si ipotizza che la morte sia datata indietro di qualche giorno.

L’uomo che viveva da solo non era stato visto negli ultimi giorni.

Complicità il forte caldo di questa ultima settimana ha fatto pensare che l’anziano preferisse rimanere in casa ed evitare di uscire. Invece non è stato così. Il ritrovamento ha fatto scoprire che la morte possa risalire a diversi giorni addietro viste le condizioni in cui è stato trovato l’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica ed il medico legale. Per risalire alle cause ed al giorno del decesso l’anziano sarà sottoposto ad ulteriori esami.