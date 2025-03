Dossi artificiali in via Ospedale, via dei Lillà, via Brancati e viale I Maggio a Scicli

Le strade di Scicli diventano sempre più sicure. Prosegue la posa in opera di nuovi dossi artificiali in alcune arterie stradali di Scicli ad alta densità di traffico e a tradizionale percorrenza a velocità sostenuta.

La polizia locale e l’ufficio segnaletica del Comune hanno iniziato oggi l’installazione dei nuovi dossi in via Ospedale, all’ingresso della città per chi viene dal cimitero, in via dei Lillà, in viale I Maggio e in via Brancati, al quartiere Jungi, strade importanti nell’economia della viabilità cittadina.

L’intervento costringerà automobilisti e motociclisti a pigiare il pedale del freno e ad avere maggiore rispetto degli utenti deboli della strada, i pedoni.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata