Dopo un breve stop, ripresi i lavori in piazza a Scoglitti. Restano le perplessità dei commercianti

Dopo lo stop di qualche settimana, che aveva preoccupato i residenti e aveva fatto scattare il grido d’allarme del consigliere di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra, gli operai sono tornati in piazza Cavour.

“Si stanno già effettuando le operazioni dell’asporto dei vari dentelli – spiega l’assessore Giuseppe Nicastro – e si sta cominciando a delineare l’asse perimetrale”. I commercianti e i residenti restano comunque preoccupati perché i lavori impegneranno buona parte del perimetro della piazza. Saranno sospesi durante i mesi estivi per riprendere in autunno per permettere la fruizione delle zone periferiche, dove i bar e le pizzerie potranno regolarmente sistemare i loro gazebo e i tavoli per i villeggianti. Ma buona parte della piazza, solitamente utilizzata come ritrovo per le passeggiate a tarda sera o per ritrovarsi con gli amici, non sarà fruibile. Vinciguerra aveva proposto di far slittare a settembre l’avvio dei lavori, ma Nicastro ha precisato che i tempi sarebbero stati comunque lunghi e avrebbero rischiato di compromettere l’inizio dell’estate 2026. Per i lavori di piazza Cavour, il comune ha ottenuto un finanziamento regionale di un milione e 200.000 euro. È previsto il rifacimento della rete dei sottoservizi, la nuova pavimentazione. Gli alberi presenti nella piazza, il cui impianto radicale ha compromesso la tenuta della pavimentazione, saranno rimossi e sostituite con specie arboree più adatte per i luoghi pubblici.

