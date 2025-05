Dopo più di dieci anni d’assenza torna la pro loco a Pozzallo

Un soggetto di promozione turistico-culturale del quale se ne sentiva il bisogno, vivace come è la vita della città di Pozzallo. L’ufficializzazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del decreto di iscrizione all’albo regionale delle Pro Loco. Nella cittadina marinara iblea l’associazione si chiama “Nova Pro Loco Pozzallo APS”. La sua sede è in un locale sito al numero civico di via Michelangelo Buonarroti. Le cariche del sodalizio sono state indicate nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi. Componenti della Nova Pro Loco Pozzallo APS sono Antonio Boschetti, Giovanna Cintoli, Enrico Ceccacci, Concetta Di Rosa, Francesco Agnello Modica, Giovanna Pediliggieri e Giuseppe Susino; sono loro che ne compongono il direttivo.

Verificata l’indisponibilità, per motivi personali, del presidente uscente Francesco Agnello Modica, ad assumere l’incarico di presidente è stato Antonio Boschetti già dirigente scolastico dell’Istituto “Giorgio La Pira”. Il ruolo di vice presidente è andato a Giovanna Cintoli imprenditrice del settore turistico, quello di segretario a Giuseppe Susino docente e quello di tesoriere a Concetta Di Rosa, impiegata amministrativa. Il prossimo 4 giugno sarà presentato il programma associativo mirato alla promozione ed alla crescita turistica e sociale della città di Pozzallo.

