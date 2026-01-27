Dopo Crans-Montana, attenzione massima sulla sicurezza: Prefettura intensifica i controlli nei locali

Rafforzare i controlli nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento per garantire la sicurezza di lavoratori e avventori. È questo il tema centrale della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Tania Giallongo, che si è svolta nella mattinata di ieri, 26 gennaio.

Un confronto ritenuto necessario anche alla luce della recente tragedia di Crans-Montana e delle indicazioni contenute in una direttiva del Ministro dell’Interno, che richiama l’attenzione delle prefetture sull’esigenza di un rigoroso rispetto delle regole nei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo.

Alla riunione hanno preso parte i vertici territoriali delle Forze di Polizia, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, il Presidente del Libero Consorzio Comunale, il Sindaco del capoluogo e una rappresentanza del NIL dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’analisi si è basata su un monitoraggio aggiornato dei controlli già effettuati sul territorio provinciale e sulle principali criticità emerse.

Dai dati esaminati è emersa la necessità di intensificare gli interventi, soprattutto in chiave preventiva, attraverso controlli mirati aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. L’obiettivo è contrastare eventuali irregolarità, forme di esercizio abusivo e situazioni di rischio, con particolare attenzione agli eventi di intrattenimento che richiamano un elevato numero di persone.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di una collaborazione stretta e costante con i sindaci, chiamati a svolgere un ruolo centrale nella ricognizione dei locali presenti nei rispettivi territori e nella verifica delle autorizzazioni rilasciate. In questo contesto, è stato ribadito il ruolo fondamentale delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Le verifiche riguarderanno la documentazione tecnica, la conformità degli ambienti alle normative vigenti e la rispondenza delle strutture alle condizioni previste per il rilascio delle licenze. I Vigili del Fuoco saranno impegnati nei controlli sulle misure di prevenzione incendi, sulla corretta gestione delle vie di esodo e sulla sicurezza strutturale dei locali, inclusi materiali e arredi.

Particolare attenzione sarà riservata anche a bar e ristoranti che, pur non rientrando formalmente nella categoria delle attività di pubblico spettacolo, propongono comunque, anche in modo occasionale, forme di intrattenimento che comportano specifici profili di rischio.

Gli esiti delle attività di ricognizione e controllo saranno oggetto di successive valutazioni per l’eventuale adozione di ulteriori misure. Nel corso della riunione è stata inoltre evidenziata la necessità di affiancare ai controlli un percorso di formazione e sensibilizzazione rivolto ai gestori dei locali, al fine di favorire l’adozione di soluzioni conformi alle normative di sicurezza.

In quest’ottica, è già stata annunciata una prossima riunione con le associazioni di categoria, chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle buone pratiche e nella promozione di una cultura della sicurezza condivisa.

