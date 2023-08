Donne maltrattate, aggredite e perseguitate in provincia, anche a Ferragosto: arresti e denunce

Donna maltrattate, aggredite, perseguitate. Anche a Ferragosto. Sono tanti i casi in provincia e i carabinieri hanno eseguito alcune misure di contrasto alla violenza di genere.

Caso a Vittoria

Durante il giorno di Ferragosto, i Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico di un uomo di nome Z.S. L’uomo ha continuato a perseguitare e aggredire l’ex moglie e il nuovo compagno. L’ex-coniuge, spinto da gelosia e risentimenti, ha compiuto atti di aggressione fisica e psicologica nei confronti della coppia, fino a minacciarli di dare fuoco alla loro casa.

Caso a Scoglitti

Durante la notte del 16 agosto, una donna vittoriese è stata aggredita dal marito nella frazione di Scoglitti. La coppia si trova in una fase delicata di separazione e l’uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente la moglie davanti a testimoni, inclusa la loro figlia minore. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato l’uomo per rapina, percosse e diffamazione.

Caso ad Ispica

I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno arrestato un giovane di 24 anni proveniente da Pozzallo, su ordine del Tribunale di Ragusa. L’uomo minacciava e perseguitava in modo ripetuto la sua ex fidanzata. Era spinto da una gelosia ossessiva e negava alla ragazza la libertà di avere amici maschi e di salutarli, oltre a infliggerle percosse. È stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali e posto agli arresti domiciliari.

Caso a Scicli

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un uomo di 36 anni già pregiudicato e sotto sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo era agli arresti domiciliari per atti persecutori verso la sua ex convivente. Dopo aver violato le restrizioni dell’arresto domiciliare, è stato posto in custodia in carcere.

Caso a Ragusa

I Carabinieri della Stazione di Ragusa hanno eseguito un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un uomo di 72 anni. L’uomo è stato accusato di atti persecutori e intimidatori verso la sua ex moglie, il figlio e la nuora.