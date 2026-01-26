Donnalucata: operaio cade dal tetto, elisoccorso. E’ in prognosi riservata a Catania

Momenti di forte apprensione questa mattina a Donnalucata, dove un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di una privata abitazione, compiendo un volo di circa cinque metri.

L’uomo stava lavorando sul tetto dell’edificio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dopo una prima valutazione hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 35enne è stato trasferito d’urgenza in elicottero presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le condizioni dell’operaio sono considerate serie. Restano ancora da chiarire i contorni dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Donnalucata e della Compagnia di Modica.

Ha collaborato Pinella Drago.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

