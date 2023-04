Donne investite mentre attraversano strada. A Modica due incidenti

Donna investita mentre attraversa la strada stamattina a Modica all’incrocio tra via Resistenza Partigiana con via Risorgimento, Una Fiat Panda condotta da una 50enne ha investito un’anziana di 88 anni mentre questa attraversava le strisce pedonali . La pensionata è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dal 118 mentre per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

Intorno a mezzogiorno un’altra anziana è stata investita in Corso Sandro Pertini. La poveretta stava acquistando la frutta quando una donna alla guida di una Land Rover nel fare retromarcia l’ha messa giù. La vittima è finita in ospedale. Anche in questo caso è intervenuta la polizia locale. Ricerca foto di Franco Assenza