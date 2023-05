Domenica 7 maggio alle 20, Comizio in piazza Fonte Diana di Maria Rita Schembari

Comizio di apertura della campagna elettorale del sindaco, Maria Rita Schembari. Nel cuore della città, anima di Comiso e al centro delle prospettive dei prossimi 5 anni di amministrazione



Sarà l’occasione per tracciare il bilancio di quanto si è fatto e quanto si sta facendo nella fase finale del primo lustro di governo della Città di Comiso e per sottolineare il lavoro e gli ultimi risultati in ordine di tempo, di una città migliore. Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, incontrerà la Città in piazza Fonte Diana, domenica 7 maggio alle 20, nel comizio che Le darà la possibilità di confermare il grande afflato con la sua gente, dato caratterizzante del suo primo mandato da sindaco. “Amo parlare con i Comisani e ai Comisani e amo farlo in piazza Fonte Diana, nel cuore della nostra Città, al centro di essa, in questo luogo meraviglioso dove si respira storia, civiltà e cultura. Quel luogo che pochi episodi di inciviltà, non possono e non devono macchiare e verso il quale nessuno, in nome e per conto di speculazioni elettorali, dovrebbe gettare discredito. Cosa che, invece, purtroppo è avvenuta e avviene. Perché speculando su fatti gravi ma sporadici, altro non si fa che immiserire il centro della nostra Città, desertificandolo, perché si crea un’apprensione ed una paura sproporzionata rispetto alla realtà in chi vorrebbe viverlo”.

Il comizio in piazza Fonte Diana segna anche il primo momento pubblico dopo la presentazione in comune delle tre liste, dei 72 candidati consiglieri e dei 4 assessori designati, che sostengono il cammino di Mari Rita Schembari verso gli altri 5 anni alla guida di Comiso. “72 donne e uomini che conosco benissimo, uno per uno, che rappresentano ogni parte di Comiso e Pedalino, che raccontano storie diverse ma che sono uniti da un’identità casmenea marcata e importante. 72 persone che amano Comiso come me e che, come me, condividono una visione di crescita che i primi 5 anni del nostro governo hanno avviato, senza lasciarsi scoraggiare dal grave impatto della pandemia, e che gli altri 5 assesteranno e miglioreranno ancora. Comiso Vera, Fratelli d’Italia e IdeAzione, sono liste composte da gente che vuole il bene della nostra Città e della sua frazione e che pensa ad essa prima che sbirciare in casa altrui, come fa qualcuno dall’altra parte. Liste complete e senza defezioni numeriche, a dimostrazione della volontà che c’è in Città di condividere e spingere il nostro progetto. Che porto avanti assieme a Peppe Alfano, Peppe Arezzo, Roberto Cassibba e Dante Di Trapani, i primi quattro assessori, tre dei quali sono stati con me nel primo mandato, dimostrando assieme agli altri due efficienza ed efficacia, producendo senza indulgere in perdite di tempo a blaterare o pensare a case e cose altrui e prodotto risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Arezzo, è un valore aggiunto che darà supporto e accrescerà la qualità ed il livello dell’amministrazione di Comiso, per le sue capacità più che note e le sue qualità umane e professionali. E completeremo la squadra guardando all’intera Città, compresa Pedalino, e ad un unico ed esclusivo interesse: i nostri concittadini! Perché, per noi, contano solo loro”