Domato incendio a ridosso di Marina di Modica, evacuate famiglie del villaggio delle “case colorate”. VIDEO

Serio incendio in un canneto a ridosso di Marina di Modica. Fiamme alte che si stanno propagando rapidamente complice il vento e le alte temperature. Si è a ridosso della periferia della frazione balneare nei pressi del villaggio delle “case colorate” e di un altro villaggio vicino al parcheggio, nei press di via Sanremo. Per evitare il peggio, in via precauzionale, in attesa dell’intervento dei soccorsi, alcune famiglie sono state evacuate. Sul posto sono attive varie squadre di Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile.

Sul posto anche i Carabinieri che stanno deviando il traffico veicolare per garantire maggiori condizioni di sicurezza in tutta l’area. Proprio stasera a Marina di Modica sono attese centinaia di persone per un grosso concerto.

AGGIORNAMENTO ORE 18,30

Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi l’incendio è stato domato. Danneggiata un’area dove si trovava in fitto canneto.

nessun altro danno ma tanta paura

video tratto da facebook girato da Graziano Tela

