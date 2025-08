Divisi in Forza Italia, il consigliere comunale Gaetano Mauro resta all’opposizione del sindaco Cassì

L’ultima seduta del consiglio comunale di Ragusa ha messo nero su bianco una frattura che, nei fatti, era già percepibile da settimane: l’ingresso del sindaco Peppe Cassì in Forza Italia, ufficializzato in un clima di crescente tensione politica, ha prodotto il primo effetto politico rilevante. Il consigliere Gaetano Mauro, già militante dello stesso partito, ha annunciato la propria permanenza all’opposizione. Divisi in Forza Italia, il consigliere comunale Gaetano Mauro resta all’opposizione del sindaco Cassì, mostrando una linea chiara di dissenso.

“Non per pregiudizio ideologico — ha dichiarato Mauro in aula — ma per riportare al centro del dibattito una visione politica coerente e condivisa per la città”. Il suo intervento ha toccato diversi punti critici, dal mancato coinvolgimento della segreteria cittadina di Forza Italia fino alla “freddezza” comunicativa con cui il sindaco avrebbe gestito il proprio approdo nel partito, senza alcuna visibile condivisione da parte dei suoi più stretti collaboratori.

Mauro ha anche evidenziato come la giunta Cassì continui ad essere composta, in larga parte, da figure riconducibili al centrosinistra, fatto che renderebbe difficile immaginare una reale costruzione di un progetto politico coerente con i valori del centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali. La posizione di Mauro, pur assunta in un’ottica di opposizione “vigile e costruttiva”, è diventata anche un annuncio operativo: il consigliere ha anticipato la presentazione di una interrogazione sulle gare d’appalto bandite dalla SRR — società presieduta dallo stesso sindaco — per la gestione di alcune discariche nella provincia, sollevando dubbi su ripetute anomalie e presunti favoritismi. Divisi in Forza Italia, il consigliere comunale Gaetano Mauro continua a sollevare critiche.

Cassì: “Non inganno, ma scelta maturata nel tempo”

Il sindaco Cassì, presente in aula, ha scelto di rispondere direttamente, con un intervento lungo, articolato. Ha ammesso che la sua decisione può apparire “tecnicamente opportunistica”, ma l’ha rivendicata come onesta, trasparente e, soprattutto, non premeditata. “Se avessi deciso prima di candidarmi per il secondo mandato che avrei aderito a un partito — ha detto — e non lo avessi comunicato, sì, si sarebbe potuto parlare di inganno. Ma così non è stato. È una scelta che ho maturato negli anni, dialogando con i cittadini, frequentando la città e ascoltando le loro aspettative”.

Cassì ha difeso l’idea che l’ingresso in Forza Italia rappresenti la naturale prosecuzione di un percorso politico orientato al civismo responsabile e alla buona amministrazione: “Non è una folgorazione. È una scelta che apre scenari nuovi, anche oltre la fine del mio mandato, e che consente di dare continuità a progetti già avviati”. Ha poi precisato che Forza Italia, nella sua attuale configurazione, è per lui “un partito moderato, europeista, attento alla tutela dei diritti” e dunque coerente con i suoi valori. Sul tema del cosiddetto “falso civismo” evocato in alcune polemiche, il sindaco ha difeso il suo percorso come esempio di autentico impegno civico: “Il mio civismo non è una maschera: è la risposta alla crisi dei partiti tradizionali. Se due anni fa ho vinto con il 63% senza simboli di partito, significa che i partiti dovrebbero interrogarsi, non accusare chi li ha superati sul piano del consenso”.

Tra stabilità amministrativa e tensioni politiche

Infine, Cassì ha rivendicato i risultati ottenuti dall’amministrazione comunale negli ultimi sette anni, definendo Ragusa “una città modello per efficienza e qualità dei servizi” e sottolineando come la stabilità politica sia stata una delle chiavi del successo amministrativo. “Non nascondo che la mia scelta potrà suscitare mal di pancia, ha concluso, ma ciò non deve compromettere il cammino amministrativo. Continueremo a lavorare con chi ci ha accompagnato finora, ma siamo pronti ad accogliere chi vorrà condividere questo nuovo percorso”.

L’aula ha così registrato, la fine di una fase e l’inizio di un’altra: una nuova geografia politica che, se da un lato segna un allargamento del raggio d’azione di Forza Italia, dall’altro apre interrogativi sulla tenuta della coalizione civica che ha sostenuto il sindaco fin dall’inizio. Divisi in Forza Italia, il consigliere comunale Gaetano Mauro resta all’opposizione del sindaco Cassì. Con un dato certo: Ragusa si appresta ad affrontare il prossimo futuro amministrativo in un clima politico tutt’altro che pacificato. foto tratta da RagusaLibera

