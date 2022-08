Discariche abusive, non se ne può più: qui a Donnalucata. FOTO

Queste foto ci sono state inviate da una nostra lettrice che ha già segnalato la presenza di due discariche abusive in questo sito, sia ai Carabinieri, alla polizia provinciale che al Comune di Scicli.

Ci troviamo in contrada Cancellieri, zona Donnalucata: due discariche abusive si trovano lungo il tragitto e certamente non è un bel biglietto da visita.

Comprendiamo che in questo momento vi siano particolari problemi per il ritiro dell’indifferenziato, ma tutto ciò non può giustificare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le strade.