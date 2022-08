Diritti umani: uno specifico “summary” sarà distribuito a Ragusa per il focus “Nakba – la catastrofe” sull’Apartheid di Israele verso i palestinesi promosso dal gruppo Amnesty 228. Questo martedì 30 agosto

Un approfondimento con contenuti speciali, fotografie, dati, raccolti in uno specifico “summary” sarà distribuito domani, in formato digitale, durante il focus promosso dal Gruppo Amnesty International 228 Ragusa sull’Apartheid di Israele nei confronti del popolo palestinese. “Nakba – la catastrofe” è il titolo dell’appuntamento in programma questo martedì 30 agosto, a partire dalle ore 19, al Centro Commerciale Culturale (via Matteotti, 61) con ospite d’eccezione Tina Marinari, coordinatrice nazionale dell’ufficio campagne di Amnesty Italia.





Nel suo intervento parlerà della difficile condizione in cui si continua a trovare il popolo palestinese. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ragusa (con in testa il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo) e vuole anche dalla Sicilia far sentire forte un grido di denuncia per il rispetto dei diritti umani. Un appello a fermare le discriminazioni, i soprusi, le oppressioni che ancora oggi i palestinesi vivono con continue costrizioni secondo una vicenda che va avanti da più di 70 anni e che non ha mai trovato delle soluzioni adeguate.





Da qui la scelta di Amnesty International di accendere i riflettori sulla Nakba (la catastrofe), come viene chiamata in arabo dai palestinesi, cioè quella espulsione di massa e quello spostamento di oltre 700.000 palestinesi dalle loro case, villaggi e città, durante il conflitto che ha creato Israele nel 1948. Il “summary” che sarà distribuito facilmente in digitale mediante qr code, permetterà a tutti di poter approfondire una questione nebulosa, irrisolta, che continua a creare danni, a negare diritti, a causare oppressioni. Dopo l’intervento della Marinari, che sarà introdotta dai componenti del gruppo di Ragusa presieduto da Giovanna Bocchieri, alle 20,15 si terrà la proiezione del film “Il giardino di limoni – Lemon Tree" di Eran Riklis. L’evento di Ragusa è ad ingresso libero e per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3384815956.

https://youtu.be/p-nLWP2XZFg