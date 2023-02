Dirigenti cercasi al Comune di Pozzallo!

Un dirigente per un solo giorno la settimana in scavalco dal comune di Siracusa. Palazzo La Pira è in piena emergenza nel suo apparato burocratico. Il sindaco Roberto Ammatuna si trova ad amministrare con il solo segretario generale ed un dirigente a scavalco concesso per un giorno la settimana dal comune aretuseo con scadenza di incarico il prossimo 30 aprile. “Il modo per distruggere un sindaco è quello di non far aver in organico figure dirigenziali – afferma Ammatuna – abbiamo bandito un concorso per due dirigenti speriamo di poter riuscire nelle procedure. Non dobbiamo dimenticare la peregrinatio del centro per disabili per la mancanza di un dirigente che firmasse gli atti.

Distribuiti dal sindaco Ammatuna gli incarichi dirigenziali ad interim per fronteggiare l’emergenza.

Incarichi affidati in via del tutto eccezionale e temporanea. Al segretario generale, fino all’assunzione di un dirigente amministrativo da programmare nel piano del fabbisogno di personale 2023-2025, spetterà seguire gli organi istituzionali, il I settore affari generali ed il VII settore polizia municipale. Il dirigente contabile a scavalco che verrà a Pozzallo un solo giorno la settimana, fino a quando non verranno espletate le procedure concorsuali per l’assunzione di due dirigenti, uno contabile e l’altro tecnico e comunque fino al 30 aprile prossimo, dovrà seguire quattro settori e cioè i servizi alla persona, i tributi, il settore tecnico e l’edilizia-attività produttive.

La denuncia del sindaco Ammatuna

Una situazione molto difficile, sento un lavorio ai fianchi per distruggere la burocrazia di vertice mettendo a disagio me nella qualità di sindaco, il Comune stesso e, perchè no, dare agio al malaffare. Non c’è pace nella nostra Pozzallo, soprattutto dalle azioni dell’opposizione. Chiediamoci come mai tutti i dirigenti che arrivano cercano subito di scappare. Ad esempio, la scelta dello scavalco del dipendente da Siracusa è già oggetto di ricorsi. Distruggere un sindaco? Semplice: non fargli avere dei dirigenti. C’è un tentativo, che dura da qualche anno, di boicottaggio dell’apparato amministrativo indirizzato anche alla mia gestione. Così la funzione di legalità che ha un Comune viene indebolita ed a volte vanificata. Per superare questa situazione ho chiesto al Prefetto di Ragusa di essere affiancato da un suo funzionario dopo aver manifestato le problematiche che riscontro nell’amministrare la città.