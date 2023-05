Dirigenti a tempo al Comune di Pozzallo. Carenze in organico. Avviati i concorsi

Sette Settori e nessun dirigente. Il comune di Pozzallo si vede costretto a ricorrere all’esterno per garantire l’attività gestionale dell’ente. Lo ha fatto “bussando” nei mesi scorsi al comune di Siracusa

per uno scavalco di un giorno per un dirigente che aveva lasciato Pozzallo per l’ente aretuseo e lo ha fatto nei giorni scorsi chiedendo al Comune di Modica l’attuale suo segretario generale, Giampiero Bella,

per affidargli l’incarico dirigenziale ad interim per il 1° Settore affari generali. Almeno fino al prossimo 31 maggio. Arco temporale che permetterà di istruire il pacchetto stipendi e garantire il pagamento

mensile al personale dell’ente. Un ente in sofferenza, “in croce” per alcuni ricorsi che hanno condizionato il normale iter concorsuale ma anche la normale attività amministrativa dell’apparato burocratico.

Dal comune di Modica a scavalco incarico per il

dottor Giampiero Bella.

Sono in fase di espletamento le fasi concorsuali per l’assunzione di un dirigente contabile e di un dirigente tecnico. Il 23 ed il 24 maggio prossimo si terranno le prove scritte. Entro il 30 giugno si dovrebbero concludere tutte le procedure con le prove orali. “Nelle more della conclusione di queste procedure concorsuali abbiamo chiesto il nulla osta dello scavalco del dottor Bella al Comune di Modica – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – per sopperire alle carenze di organico abbiamo avviato anche la procedura che ci porterà ad attingere a graduatorie di altri enti per l’assunzione di quattro figure di categoria D. Non stiamo tralasciando nulla, speriamo che la macchina dei ricorsi si fermi perchè siamo chiamati tutti a lavorare per il bene della nostra città”.