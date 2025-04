Diploma Day, Ragusa applaude i suoi giovani studenti da 100: storie di impegno, sacrifici e sogni in valigia

Una mattinata all’insegna dell’orgoglio e dell’emozione, quella vissuta oggi all’auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa, dove si è svolta la terza edizione del Diploma Day, la cerimonia con cui l’amministrazione comunale di Ragusa ha voluto rendere omaggio agli studenti che hanno concluso il proprio percorso di studi con il massimo dei voti: cento su cento.

Una platea gremita, tra applausi, sorrisi e qualche lacrima di commozione, ha accolto i veri protagonisti della giornata: ragazze e ragazzi che, con impegno e determinazione, hanno raggiunto l’obiettivo più ambito nel percorso scolastico, spesso condividendo fatica e sacrifici con le loro famiglie.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Peppe Cassì, il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo, gli assessori comunali Simone Digrandi, Catia Pasta ed Elvira Adamo, i consiglieri Rossana Caruso e Sergio Firrincieli e al rappresentante della Consulta comunale giovanile Enrico Bellina Terra. L’iniziativa è frutto di un atto di indirizzo approvato all’unanimità in consiglio comunale, segno di un riconoscimento condiviso da tutto l’arco istituzionale.

Nel corso dell’evento si è ribadita l’importanza di creare occasioni occupazionali concrete, per evitare che l’unica alternativa resti la partenza. In un contesto in cui il sistema scolastico subisce tagli continui e le famiglie fanno sempre più fatica a sostenere i costi dell’istruzione, la speranza è che giornate come questa servano non solo a festeggiare, ma anche a lanciare un messaggio chiaro: i talenti cresciuti qui meritano di poter restare.

