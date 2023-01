Dipendenti part-time del Comune di Modica proclamano lo stato di agitazione

I dipendenti part-time a 35 ore del Comune di Modica proclamno lo stato di agitazione: la misura è stata decisa ieri e fino a data da destinarsi.

Questo almeno fino a quando la commissaria straordinaria del Comune non convocherà una riunione per un confronto, chiesta tra l’altro già da tempo.

STATO DI AGITAZIONE DEI DIPENDENTI, PERCHE’?

Ad annunciarlo è stato il segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez e Salvatore Terranova della Camera del Lavoro di Modica.

Il motivo di questa richiesta di riunione risiede nel fatto che è stato chiesto più volte alla Commissaria di procedere alla integrazione oraria per il personale stabilizzato a 35 ore, indispensabile per le esigenze di servizio di tutti gli uffici.

L’ente comune oggi, a seguito dei pensionamenti avvenuti e di quelli che avverranno nei prossimi mesi, non è più nelle condizione di garantire importanti servizi di natura pubblica, spiegano i sindacati.