Diocesi di Ragusa: ecco chi sono i tre nuovi diaconi permanenti ordinati dal Vescovo La Placa

Un insegnante di religione, un manager e un consulente per un’organizzazione di produttori agricoli: sono questi i tre uomini che sabato 29 marzo riceveranno l’ordinazione diaconale permanente nella Cattedrale di Ragusa. La cerimonia, presieduta dal Vescovo Monsignor Giuseppe La Placa, avrà luogo alle ore 10:30 e segnerà un momento storico per la comunità diocesana, poiché l’ultimo rito di ordinazione diaconale permanente risale al 1999, celebrato da Monsignor Angelo Rizzo.

I tre candidati, Giuseppe Bottone, Gianni Corallo e Giuseppe Latino, entreranno ufficialmente a far parte del clero, pur mantenendo il loro impegno nella famiglia e nel mondo del lavoro. Il Vescovo La Placa, consapevole dell’importanza del diaconato permanente per la Chiesa locale, ha promosso questo ministero creando le condizioni per nuove vocazioni. Già oggi, infatti, si è formato un primo gruppo di aspiranti al diaconato, supportato da linee guida e un piano di studi approvato dalla Diocesi.

Il diaconato permanente: una missione tra Chiesa, famiglia e lavoro

Il diaconato permanente è una delle tre forme del sacramento dell’Ordine, insieme al sacerdozio e all’episcopato. I diaconi sono chiamati a vivere la loro vocazione attraverso tre dimensioni fondamentali: la Parola, la Liturgia e la Carità. Nella Parola, proclamano il Vangelo, predicano e svolgono attività di evangelizzazione e catechesi. Nella Liturgia, assistono il sacerdote durante la Santa Messa, preparano l’altare, distribuiscono la Comunione e possono amministrare battesimi, assistere matrimoni e presiedere funerali. Nella Carità, si occupano di riconoscere e rispondere ai bisogni della comunità, servendo i più fragili e bisognosi.

Secondo le linee guida diocesane, possono accedere al diaconato permanente uomini celibi, coniugati o vedovi, con un’età minima di 21 anni per i celibi e 31 anni per i coniugati, i quali devono essere sposati da almeno dieci anni. Gli aspiranti devono godere di buona fama e di stima, sia nella parrocchia di appartenenza che nel contesto lavorativo.

I diaconi permanenti in Diocesi

Attualmente, la Diocesi di Ragusa conta sei diaconi permanenti già in servizio: Giovanni Agostini (parrocchia Maria Ss. Assunta e San Giovanni Battista, Monterosso Almo), Angelo Cafiso (parrocchia Ss. Rosario, Vittoria), Giovanni Corbino (parrocchia Santa Maria di Portosalvo, Scoglitti), Giovanni Di Falco (parrocchia San Domenico Savio, Vittoria), Domenico Guastella (parrocchia San Giovanni Battista, Vittoria), Giovanni Maiorana (parrocchia San Giovanni Battista, Santa Croce Camerina). A questi si aggiunge Alessio Leggio, diacono transeunte in cammino verso il sacerdozio.

L’ordinazione di Bottone, Corallo e Latino rappresenta dunque un segnale di rinnovata vitalità per la comunità ecclesiale di Ragusa, pronta ad accogliere nuovi ministri al servizio della Chiesa e della società.

