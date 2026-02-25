Diocesi di Ragusa: al via il bando per borse di studio annuali da 8.000 euro

La Diocesi di Ragusa, su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, annuncia la pubblicazione del bando del Centro Universitario Cattolico (CUC) per l’assegnazione di 16 borse di studio destinate all’anno accademico 2026/2027.

L’iniziativa è rivolta a giovani laureati che intendono proseguire gli studi e l’attività di ricerca, con l’obiettivo di inserirsi nella carriera accademica e universitaria. Ogni borsa ha un valore di 8.000 euro lordi annui, per tre anni, e non si limita a offrire un sostegno economico, ma propone anche momenti di confronto culturale e dialogo formativo, contribuendo a una crescita culturale e spirituale dei borsisti ispirata ai principi cristiani.

Per candidarsi è necessario inviare la domanda accompagnata da una nota di presentazione del Vescovo della propria Diocesi, che per i residenti a Ragusa sarà Mons. Giuseppe La Placa. La presentazione attesta l’intenzione retta, la formazione cattolica e la sensibilità verso i problemi dell’evangelizzazione della cultura. Questo requisito ecclesiale non è secondario rispetto alla qualità scientifica della candidatura.

Le domande devono essere inviate entro l’8 maggio 2026. Il bando completo e la scheda personale sono disponibili sul sito diocesano www.diocesidiragusa.it. Per informazioni, la segreteria diocesana è contattabile al numero 0932/646400 o all’indirizzo email info@diocesidiragusa.it. La documentazione cartacea deve essere inviata a: Centro Universitario Cattolico C/O CEI, Via Aurelia 468, 00165 Roma.

