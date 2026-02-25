L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Diocesi di Ragusa: al via il bando per borse di studio annuali da 8.000 euro
25 Feb 2026 12:24
La Diocesi di Ragusa, su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, annuncia la pubblicazione del bando del Centro Universitario Cattolico (CUC) per l’assegnazione di 16 borse di studio destinate all’anno accademico 2026/2027.
L’iniziativa è rivolta a giovani laureati che intendono proseguire gli studi e l’attività di ricerca, con l’obiettivo di inserirsi nella carriera accademica e universitaria. Ogni borsa ha un valore di 8.000 euro lordi annui, per tre anni, e non si limita a offrire un sostegno economico, ma propone anche momenti di confronto culturale e dialogo formativo, contribuendo a una crescita culturale e spirituale dei borsisti ispirata ai principi cristiani.
Per candidarsi è necessario inviare la domanda accompagnata da una nota di presentazione del Vescovo della propria Diocesi, che per i residenti a Ragusa sarà Mons. Giuseppe La Placa. La presentazione attesta l’intenzione retta, la formazione cattolica e la sensibilità verso i problemi dell’evangelizzazione della cultura. Questo requisito ecclesiale non è secondario rispetto alla qualità scientifica della candidatura.
Le domande devono essere inviate entro l’8 maggio 2026. Il bando completo e la scheda personale sono disponibili sul sito diocesano www.diocesidiragusa.it. Per informazioni, la segreteria diocesana è contattabile al numero 0932/646400 o all’indirizzo email info@diocesidiragusa.it. La documentazione cartacea deve essere inviata a: Centro Universitario Cattolico C/O CEI, Via Aurelia 468, 00165 Roma.
