Dimenticati dalla città: Via Arias a Vittoria, dove le buche diventano laghi e la notte è un incubo

Via Paolo Enrico Arias a Vittoria. Una strada situata alla periferia dell’abitato, nella zona tra le contrade Alcerito e Cicchitto. A pochi passi dal mercato ortofrutticolo, l’arteria ospita oggi numerose abitazioni, anche residenziali e nella zona si trovano anche alcune aziende.

Si tratta di una zona di nuova urbanizzazione che però finora è stata quasi abbandonata. Non ci sono opere di urbanizzazione primaria, manca l’illuminazione pubblica e i marciapiedi, il fondo stradale è dissestato e le buche, nei giorni di pioggia, si riempiono creando situazioni di pericolo. I residenti hanno più volte segnalato i disagi al comune. Percorrere quella strada, per i residenti ma anche per chi vi si reca per lavoro, è un terno al lotto.

Le situazioni di disagio sono state raccolte dalla consigliera comunale Monia Cannata che ha chiesto al comune di intervenire. Durante una seduta consiliare il vicesindaco Peppe Fiorellini ha fatto sapere che alcuni interventi sono i n programma, per primo quello riguardante l’illuminazione pubblica. Il comune non è intervenuto finora per mancanza di risorse finanziarie, ma alcuni interventi saranno programmati nei prossimi mesi.

