Difende la figlia piccola: aggredito brutalmente a Modica
01 Ott 2025 23:54
Un altro inquietante episodio di violenza si è registrato nelle ultime ore a Modica, questa vota nella parte alta della città.
Vittima di una brutale aggressione è stato un uomo che aveva cercato di difendere la propria figlia che aveva rischiato di essere investita da uno scooter.
L’episodio si è verificato in via Catagirasi dove l’uomo che passeggiava insieme alla figlioletta ha rischiato di essere investito da uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazzi. In un primo momento l’uomo avrebbe rimproverato i due ragazzi che, secondo quanto raccontato dalla vittima lo avrebbero minacciato.
Da li la situazione è precipitata e i due sarebbero tornati sul luogo dell’accaduto insieme al fratello maggiore ed altri ragazzi che si sarebbero resi protagonisti, armati di casco, di una vera e propria spedizione punitiva. Per fortuna sono intervenuti alcuni passanti che hanno evitato il peggio, ma l’uomo è stato comunque costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”. Una banale lite che ripropone però il problema violenza in città. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare i responsabili.
